Putin potpisao kontroverzan zakon: Na udaru i Rusi koji žive van zemlje

Ruski predsjednik Vladimir Putin potpisao je zakon koji omogućava oduzimanje imovine i blokadu sredstava državljanima Rusije u inostranstvu optuženim za djelovanje protiv interesa države.

Izvor: Profimedia/Kristina Solovyova / Zuma Press /Ria Novosti

Ruski predsjednik Vladimir Putin potpisao je zakon kojim se vlastima omogućava oduzimanje imovine i novčanih sredstava ruskih državljana koji žive u inostranstvu, ukoliko su optuženi za djelovanje protiv interesa Rusije.

Zakon stupa na snagu 1. septembra i odnosi se na širok spektar prekršaja, uključujući "diskreditaciju" ruske vojske, pozive na uvođenje sankcija Rusiji, kršenje propisa o "stranim agentima", povezanost sa organizacijama koje su proglašene "nepoželjnim", kao i promovisanje ekstremizma.

Prema novim pravilima, vlasti više neće morati da čekaju pravosnažnu sudsku presudu kako bi zaplijenile imovinu osoba koje se nalaze van zemlje. Zakon omogućava oduzimanje imovine i blokadu sredstava odmah nakon podizanja optužbe, odnosno formalnog pokretanja postupka.

Ruski sudovi su i ranije izricali novčane kazne kritičarima Kremlja koji žive u inostranstvu, ali novi zakon dodatno proširuje ovlašćenja države i formalizuje takvu praksu.

Prijedlog zakona prvi put je predstavljen u oktobru 2024. godine na inicijativu regionalnih poslanika iz Tatarstana, a krajem prošlog mjeseca usvojila ga je Državna duma.

Predsjednik Dume Vjačeslav Volodin tokom rasprave izjavio je da je zakon neophodan radi zaštite ruskih vojnika angažovanih u Ukrajini.

Novi propis dio je šireg niza mjera koje su posljednjih godina usvojene u Rusiji, a koje se odnose na osobe i organizacije koje vlasti smatraju prijetnjom nacionalnim interesima ili bezbjednosti države.

(Moscow Times/Mondo)