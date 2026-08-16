Nadali se istorijskoj berbi, ali stigli tropski dani: Voćari u Srpskoj tvrde da očekuju 50 odsto manji prinos

Voćari u Srpskoj do prije dvadesetak dana računali su da će ova godina biti jedna od najuspješnijih, ali je dugotrajna suša nanijela štetu kvalitetu i prinosu voća, koji će biti oko 50 odsto manji, izjavio je predsjednik Udruženja voćara Srpske Dragoja Dojčinović.

Izvor: Kirill Braga / Sputnik / Profimedia

"Računali smo da ćemo ovu godinu imati rekordnu, po našim procjenama trebali smo da imamo oko 40.000 tona voća, ali neće biti ni blizu toga", naveo je Dojčinović.

On je dodao da su presušile akumulacije iz kojih se navodnjava.

Dojčinović je rekao da je počela berba ranih sorti jabuke, dok se već uveliko bere kruška.

"Krenula je i berba kruške viljamovke, a riječ je o sorti koja se zadnja bere. Plodovi se moraju sklanjati zbog visoke temperature vazduha. Biljka se bori samo da preživi. Kada nema vode, iz plodova se povlače sokovi u biljku i plodovi su sve sitniji", objasnio je Dojčinović.

On je ukazao da su plodovi sitni i da nemaju standarde koje tržište traži, ali da je takva situacija i u regionu i Evropi.

Loš prinos, dodao je Dojčinović, sigurno će uticati i na veću cijenu voća.

"Otkupljivači će iskorititi situaciju da kupe jeftino voće od proizvođača, a kada dođe voće u markete biće visoke cijene. Procjenjuje se da će Evropi nedostajati najmanje 20 do 30 odsto voća. Francuska ove godine neće imati berbe, jer im je izgorilo sve, a oni su iza Poljske drugi po veličini proizvođač voća u Evropi", rekao je Dojčinović.

On je naveo da su voćari u Srpskoj dobro prošli sa breskvom, a da će najbolje proći proizvođači grožđa, kojima odgovara visoka temperatura.

"Imali su dobro proljeće, biće manji rod, ali visok kvalitet", naglasio je Dojčinović.