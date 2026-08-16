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Lažirao povredu na planini zbog helikoptera: GSS Kantona 10 stigao pješke, pa noga "ozdravila"

Lažirao povredu na planini zbog helikoptera: GSS Kantona 10 stigao pješke, pa noga "ozdravila"

Autor Haris Krhalić
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Mladić na planini Troglav lažirao povredu noge nadajući se besplatnom letu helikopterom. Kada je GSS Livanjskog kantona stigao pješke, "povreda" je naprasno nestala.

gss troglav Izvor: Facebook/GSS stanica HBŽ

Gorska služba spašavanja Kantona 10 u subotu je imala nesvakidašnju intervenciju na planini Troglav, nakon što je mladić prijavio povredu noge, a potom se ispostavilo da mu pomoć zapravo nije bila potrebna.

Poziv dežurnom telefonu GSS-a stigao je oko 16 časova. Roditelj mladića prijavio je da se njegov sin, koji se sa prijateljem nalazio kod skloništa „Runolista kuća“, povrijedio i da ne može samostalno da siđe sa planine.

Na teren je odmah upućeno šest spasilaca.

Kada su stigli do planinarskog skloništa, zatekli su dvojicu mladića koji su, kako navode iz GSS-a, bili neuobičajeno dobro raspoloženi s obzirom na prijavljenu povredu.

Očekivao helikopter, pa "ozdravio"

Kako su spasioci stigli pješke, a ne helikopterom, mladić je, prema navodima GSS-a, ostao bez očekivanog prevoza sa planine.

Tokom spuštanja dogodio se i neobičan preokret – povreda noge je „nestala“. Mladić je počeo normalno da hoda i više mu nije bila potrebna pomoć spasilaca.

Iz GSS-a su ovaj slučaj naveli kao primjer zloupotrebe spasilačke službe i apelovali na građane da ne prijavljuju lažne povrede i ne angažuju spasioce bez stvarne potrebe.

Takve intervencije mogu nepotrebno angažovati ljude i opremu koji u istom trenutku mogu biti potrebni nekome čiji je život zaista ugrožen.

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GSS livanjski kanton

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