Lažirao povredu na planini zbog helikoptera: GSS Kantona 10 stigao pješke, pa noga "ozdravila"

Mladić na planini Troglav lažirao povredu noge nadajući se besplatnom letu helikopterom. Kada je GSS Livanjskog kantona stigao pješke, "povreda" je naprasno nestala.

Izvor: Facebook/GSS stanica HBŽ

Gorska služba spašavanja Kantona 10 u subotu je imala nesvakidašnju intervenciju na planini Troglav, nakon što je mladić prijavio povredu noge, a potom se ispostavilo da mu pomoć zapravo nije bila potrebna.

Poziv dežurnom telefonu GSS-a stigao je oko 16 časova. Roditelj mladića prijavio je da se njegov sin, koji se sa prijateljem nalazio kod skloništa „Runolista kuća“, povrijedio i da ne može samostalno da siđe sa planine.

Na teren je odmah upućeno šest spasilaca.

Kada su stigli do planinarskog skloništa, zatekli su dvojicu mladića koji su, kako navode iz GSS-a, bili neuobičajeno dobro raspoloženi s obzirom na prijavljenu povredu.

Očekivao helikopter, pa "ozdravio"

Kako su spasioci stigli pješke, a ne helikopterom, mladić je, prema navodima GSS-a, ostao bez očekivanog prevoza sa planine.

Tokom spuštanja dogodio se i neobičan preokret – povreda noge je „nestala“. Mladić je počeo normalno da hoda i više mu nije bila potrebna pomoć spasilaca.

Iz GSS-a su ovaj slučaj naveli kao primjer zloupotrebe spasilačke službe i apelovali na građane da ne prijavljuju lažne povrede i ne angažuju spasioce bez stvarne potrebe.

Takve intervencije mogu nepotrebno angažovati ljude i opremu koji u istom trenutku mogu biti potrebni nekome čiji je život zaista ugrožen.