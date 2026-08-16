Katastrofalni požar kod Omiša ostavio je iza sebe apokaliptične prizore i mještane bez kuća i imovine. Vatrena stihija progutala je objekte, vozila i čamce, a pojedini stanovnici štetu procijenjuju na čak 800.000 evra.

Izvor: Zvonimir Barisin / Xinhua News / Profimedia

Požar na području Omiša je zaustavljen, ali je za sobom ostavio scene potpunog uništenja. Izgorjele su kuće, poslovne zgrade, čamci i automobili. Stanovnici se vraćaju na svoja imanja i procjenjuju štetu. Jedna žena je izgubila život u požaru, ali njen identitet još nije zvanično potvrđen, piše Net.hr.

Povratak na izgorjela područja

Stanovnici najteže pogođenih područja tek sada u potpunosti shvataju obim štete. Na mjestima gdje su se vatrogasci borili sa požarom, danas se mogu vidjeti samo ostaci života prije požara.

"Tužno. Nisam imao toliko emocija u početku, ali juče sam plakao cijelim putem. Ne žalim sebe koliko žalim druge ljude. Pogledajte oko sebe, slikajte se, ovo je apokalipsa", rekao je Ivica Marijanović iz Čeline.

On procjenjuje štetu na svojoj imovini između 700.000 i 800.000 evra.

"To je katastrofa. Tužno je", dodao je Marijanović.

Vidi opis "Šteta je 800.000 evra, plakao sam, ovo je apokalipsa": Ispovijesti žrtava vatrene katastrofe u Omišu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: YouTube printscreen Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: YouTube printscreen Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: YouTube printscreen Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: YouTube printscreen Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: YouTube printscreen Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: YouTube printscreen Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: YouTube printscreen Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: YouTube printscreen Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: YouTube printscreen Br. slika: 9 9 / 9 AD

Požar je uništio i brojne poslovne zgrade. Vlasnik radionice za popravku čamaca u Vrisovcima, Ante Kovačić, izgubio je skoro svu svoju imovinu.

"Sedam ili osam mojih čamaca je izgorjelo na ovoj lokaciji, a imam i drugu lokaciju na drugom mjestu gdje su još četiri oštećena. To je veliki gubitak. Moj radni kombi je ovdje izgorio, a izgorio je i moj skuter. Strašno je", rekao je Kovačić.

Vlasnik kafića, Josip Čapeta, rekao je da su on, njegov otac i jedan radnik ostali da brane zgradu dok su se drugi evakuisali.

"Ostali smo ovdje da je spasemo. Ovo smo izgradili svojim rukama i ostali smo da se borimo do kraja. Nismo pobjegli", rekao je.

Uprkos njihovim naporima, kafić, u kome je osam ljudi zarađivalo za život, nije spasen.

Spašena imovina i strah koji ostaje

I dok su neki izgubili skoro sve, drugi pronalaze razlog za zahvalnost u ostacima. U domu akademskog slikara Mira Zovka u Stanićima, požar je uništio dio umjetničkih djela i instrumenata.

"Tamo je izgorjelo oko 16 slika, bilo je i instrumenata. Ali, hvala Bogu, ostao je cijeli moj atelje na spratu. A mogla je da dođe do eksplozije od sve te smole", rekao je Zovko.

Vidi opis "Šteta je 800.000 evra, plakao sam, ovo je apokalipsa": Ispovijesti žrtava vatrene katastrofe u Omišu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: YouTube printscreen Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: YouTube printscreen Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: YouTube printscreen Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: YouTube printscreen Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: YouTube printscreen Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: YouTube printscreen Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: YouTube printscreen Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: YouTube printscreen Br. slika: 8 8 / 8

Dominik Čapin iz Stanića smatra da je čudo što vatra nije zahvatila cijelu kuću.

"Samo Božjom milošću sve je spaseno. Gore je ostalo samo deset centimetara do drvenih greda, sve bi izgorjelo", rekao je.

Strah nije nestao sa požarom. Anica Tomić iz Čeline je opisala kako je spasila automobil dok su varnice letjele oko nje.

"Uzela sam gumu od komšinice i tako smo je spasili. Ne mogu više da pričam, izvinite. Sada me hvata panika, sada je gore i teže nego što je bilo posljednja dva dana", rekla je kroz suze, javlja Index.

Stanje povrijeđenih u bolnicama

Dok se šteta procjenjuje na terenu, najteže povrijeđeni se liječe u bolnicama. Tri pacijenta se bore za život u Kliničkoj bolnici Zagreb i njihovo stanje je nepromijenjeno.

Maloljetna djevojčica je na liječenju u Dječjoj klinici u Zagrebu zbog opekotina na 25 odsto tijela. Juče je operisana.

"Ako sve bude išlo po planu, biće skinuta sa respiratora u narednih 36 sati", rekao je Stjepan Višnjić, šef Klinike za dječju hirurgiju.

U KBC Split liječi se još sedam pacijenata.

"U petak popodne morali smo operisati jednu pacijentkinju čije se stanje pogoršalo i ponovo je intubirati. Tri pacijentkinje su na odjeljenju i kod njih nema promjena", rekao je Ivo Utrobčić iz Odjeljenja za plastičnu, rekonstruktivnu i estetsku hirurgiju i opekotine KBC Split.

Požar je za sobom ostavio ogromnu materijalnu štetu i najteže posljedice. Identitet žene koja je poginula se još uvijek utvrđuje.