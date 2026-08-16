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Tragedija u Mađarskoj: Najmanje 12 poginulih i desetine povrijeđenih u prevrtanju poljskog autobusa

Tragedija u Mađarskoj: Najmanje 12 poginulih i desetine povrijeđenih u prevrtanju poljskog autobusa

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
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Dvanaest osoba je poginulo, a najmanje 10 povrijeđeno kada je poljski autobus sletio s puta i prevrnuo se u Mađarskoj. Vatrogasci izvlačili zaglavljene putnike.

nesreća autobus mađarska Izvor: X/mordownik4u

Dvanaest ljudi je poginulo, a još najmanje 10 je povrijeđeno kada je autobus iz Poljske sletio s puta u Mađarskoj, izjavio je mađarski premijer Peter Mađar.

Autobus je upao u jarak i prevrnuo se rano jutros u blizini grada Mezekeresteš na istoku Mađarske, javila je državna novinska agencija MTI.

Agencija prenosi da je u turističkom autobusu bilo 57 putnika i dva vozača. Na mjestu događaja intervenisali su vatrogasci, pošto je u vozilu bilo zaglavljenih putnika.

Dionica auto-puta na kojoj se nesreća desila trenutno je zatvorena.

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Tagovi

Mađarska saobraćajna nesreća

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