Tragedija u Mađarskoj: Najmanje 12 poginulih i desetine povrijeđenih u prevrtanju poljskog autobusa

Dvanaest osoba je poginulo, a najmanje 10 povrijeđeno kada je poljski autobus sletio s puta i prevrnuo se u Mađarskoj. Vatrogasci izvlačili zaglavljene putnike.

Izvor: X/mordownik4u

Dvanaest ljudi je poginulo, a još najmanje 10 je povrijeđeno kada je autobus iz Poljske sletio s puta u Mađarskoj, izjavio je mađarski premijer Peter Mađar.

Autobus je upao u jarak i prevrnuo se rano jutros u blizini grada Mezekeresteš na istoku Mađarske, javila je državna novinska agencija MTI.

Agencija prenosi da je u turističkom autobusu bilo 57 putnika i dva vozača. Na mjestu događaja intervenisali su vatrogasci, pošto je u vozilu bilo zaglavljenih putnika.

Dionica auto-puta na kojoj se nesreća desila trenutno je zatvorena.