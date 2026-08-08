Izbor za predsjednika Mađarske zakazan za 11. avgust: Tisa predložila Andraša Baku

Vladajuća stranka u Mađarskoj Tisa predložila je dr Andraša Baka za predsjednika, ističući njegovo bogato pravno iskustvo i posvećenost vladavini prava.

Izvor: EPA/Robert Hegedus

Vladajuća stranka u Mađarskoj Tisa predložila dr Andraša Baka, bivšeg predsjednika Vrhovnog suda, za predsjednika Mađarske.

Andraš Baka ima višedecenijsko iskustvo u pravnoj i sudijskoj profesiji, kako u Mađarskoj tako i na međunarodnom nivou, navela je stranka na Fejsbuku.

Od 1990. do 1998. godine bio je generalni direktor Visoke škole za državnu upravu. Od 1991. do 2008. godine obavljao je dužnost sudije Evropskog suda za ljudska prava, a 2009. godine Narodna skupština izabrala ga je za predsjednika Vrhovnog suda.

Baka, bivši sudija Evropskog suda za ljudska prava, smijenjen je sa mesta predsjednika Vrhovnog suda odlukom Orbanove vlade 2011. godine, tri godine prije isteka njegovog mandata.

Evropski sud za ljudska prava presudio je 2014. godine da je Mađarska smenila Baku zbog njegovih kritika vlade i da je njegova smjena narušila demokratske slobode u zemlji. Orbanova vlada odbacila je te navode.

"Dr Andraš Baka je tokom čitavog svog dosadašnjeg životnog i profesionalnog puta pridavao izuzetan značaj načelu podjele vlasti i dosljedno se zalagao za vladavinu prava i nezavisnost sudstva. Njegov životni put predstavlja primjer posvećenosti demokratskoj pravnoj državi i ustavnim načelima. Uvjereni smo da iskustvo dr Andraša Bake i profesionalna nezavisnost koju je pokazivao tokom čitave karijere predstavljaju posebnu vrijednost u periodu u kojem se pripremamo da zajednički postavimo temelje novog ustavnog uređenja Mađarske", navela je stranka "Tisa".

Prema važećem mađarskom ustavu, predsjednik je uglavnom ceremonijalni šef države sa ograničenim ovlašćenjima, uključujući mogućnost da stavi veto na zakone ili zatraži njihovo preispitivanje.

Potpredsjednica Narodne skupštine iz Tise, koja privremeno obavlja funkciju predsjednice parlamenta, Aniko Halerne Nađ, zakazala je izbor predsjednika za utorak, 11. avgust.

Da bi nominacija bila validna, kandidat mora da dobije pisanu podršku najmanje jedne petine, odnosno 40 poslanika.

U Mađarskoj se predsjednik ne bira neposredno na izborima, već ga bira parlament.

Za izbor u prvom ili drugom krugu potrebna je dvotrećinska većina svih poslanika, ako je nema, u trećem krugu glasanja odlučuje prosta većina između dva kandidata sa najviše glasova.

(RTS/MONDO)