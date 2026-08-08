Danas naoblačenje uz lokalne pljuskove i blagi pad temperature

U dijelovima BiH danas se očekuje naoblačenje sa lokalnom kišom i pljuskovima.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Sredinom dana najavljen je razvoj oblačnosti koji donosi lokalno kišu i pljuskove praćene grmljavinom. Ponegdje pri jačim pljuskovima biće i jakih udara vjetra. Na krajnjem sjeveru i zapadu ostaje uglavnom suvo vrijeme, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, u zoni pljuskova lokalno na udare i jak. U Hercegovini će duvati umjerena, a ponegdje i jaka bura u drugom dijelu dana.

Maksimalna temperatura vazduha od 29 do 35, na jugu do 38, a u višim predjelima od 25 stepeni Celzijusovih.

Stanje na putevima

Na pojedinim putevima saobraćaj se jutros odvija po mjestimično vlažnim ili mokrim i klizavim kolovozima, zbog kiše koja je tokom noći padala, a iz Auto-moto saveza /AMS/ vozačima skreću pažnju na povećanu opasnost od odrona na svim dionicama u usjecima i pored kamenih kosina.

Iz AMS-a navode da se danas očekuje pojačan intenzitet saobraćaja na većini puteva, kao i na graničnim prelazima, posebno na putnom pravcu Banjaluka-Klašnice, gdje se zbog radova formiraju duže kolone vozila.

Zbog privremenog izmještanja dijela trase dijela magistralnog puta Kozarac-Lamovita doći će do izmjene režima saobraćaja.

Izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja na magistralnom putu dionica Lamovita-Ivanjska zbog izgradnje pristupne saobraćajnice za čvorište "Omarska", kao i na putu Podromanija-Sumbulovac radi izgradnje treće trake na navedenoj dionici.

Na dionici Mahovljani-Glamočani na auto-putu Gradiška-Banjaluka doći će do izmjene režima saobraćaja radnim danima i subotom od 7.00 do 17.00 časova, zbog izvođenja radova na proširenju javne rasvjete.

Na magistralnom putu Dobro Polje-Miljevina saobraćaj se za vozila do 3,5 tone odvija naizmjenično jednom kolovoznom trakom, dok je za vozila teža od 3,5 tone i dalje obustavljen i preusmjerava se na alternativne pravce.

izmjenjen je režim u odvijanju saobraćaja na magistralnom putu Crkvina-Modriča Zbog izvođenja radova na izgradnji auto-puta.

Izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja na magistralnom putu Vršani-Bijeljina zbog radova na proširenju mosta. Trenutno se izvode radovi na rekonstrukciji i dogradnji mosta preko Majevičkog kanala, na samom ulazu u Bijeljinu iz pravca Brčkog.

Na magistralnom putu Čelinac-Kotor Varoš, na dionici regionalnog puta Čelinac-Ukrina i na regionalnom putu Ukrina-Klupe zbog radova je izmijenjen režim odvijanje saobraćaja.

U toku su radovi na sanaciji magistralnog puta Rača-Bijeljina, u rejonu Balatuna i Trnjaka. Odvijanje saobraćaja biće usporeno sa privremenim prekidima u trajanju od 10 minuta, a prema privremenoj saobraćajnoj signalizaciji.

Zbog oštećenja mosta na magistralnom putu Sastavci-Ustiprača saobraćaj se odvija jednom saobraćajnom trakom i saobraćaj reguliše privremeno postavljena signalizacija.

Na magistralnom putu Gornji Jelovac-Prijedor jedan, kao i na regionalnom putu Kozarac-Vodice, zbog klizišta saobraćaj se odvija jednom trakom naizmjenično.

Na magistralnom putu Gradiška-Kozarska Dubica, na ulazu u Orahovu aktivirano je klizište, a brzina kretanja ograničena je na 20 kilometara na čas.

Na magistralnom putu Prijedor-Kozarska Dubica, na dionici Prijedor-Gornji Jelovac, zbog aktiviranog klizišta saobraćaj se odvija usporeno, jednom trakom.

Zbog aktiviranih klizišta, jednom trakom, u dužini od 50 metara, saobraćaj se odvija na regionalnom putu Prnjavor-Ukrina, u mjestu Vijačani.

Na regionalnom putu Karanovac-Kneževo, u mjestu LJubačevo, zbog klizišta, saobraćaj se odvija jednom trakom u dužini od 40 metara. Od 9.00 do 15.00 časova biće povremenih obustava saobraćaja, od 10 do 15 minuta zbog sanacije klizišta i proširenja kolovozne trake.

U FBiH zbog nastavka izgradnje poddionice auto-puta Nemila-Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja-Nemila, a saobraćaj preusmjeren na magistralni put.

Na dijelu auto-puta Sarajevo zapad - Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku.

Na magistralnim putevima Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 t saobraćaj i dalje obustavljen.