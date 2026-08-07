Nevjerovatan slučaj u Nišu: Muškarac htio dronom da prebaci napunjen pištolj u zatvor

Određen pritvor muškarcu iz Niša koji je, kako se sumnja, planirao da dronom prebaci pištolj u zatvor u Nišu kako bi pomogao zatvoreniku da pobjegne.

Izvor: MUP Srbije

U subotu 1. avgusta uhapšen je muškarac D.R. (49) zbog sumnje da je izvršio krivično djelo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija. On se sumnjiči da je htio zatvoreniku u Kazneno-popravnom zavodu Niš da prebaci napunjen pištolj putem drona, a nakon saslušanja u sudu i tužilaštvu, njemu je određen pritvor u trajanju do 30 dana, saznaje "Blic".

On je saslušan prvo u Višem javnom tužilaštvu u Nišu gdje je iznio svoju odbranu. Nakon saslušanja tužilaštvo je pokrenulo istragu i predložilo je određivanje pritvora.

"Protiv osumnjičenog je doneta naredba o sprovođenju istrage zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija iz člana 348 st. 4 u vezi st. 1 Krivičnog zakonika. Protiv osumnjičenog je podnet predlog za određivanje pritvora Višem sudu u Nišu", rekla je glavni javni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Nišu Borica Mitić za pomenuti list.

I Viši sud u Nišu se oglasio. Ocenio je da je predlog tužilaštva da se osumnjičenom D.R. odredi osnovan pritvor.

"Rešenjem Višeg suda u Nišu protiv osumnjičenog D.R. određen je pritvor u trajanju od najduže 30 dana. Pritvor je protiv osumnjičenog određen na osnovu čl. 211. st. 1. tač. 3. i 4. Zakonika o krivičnom postupku, odnosno jer osobite okolnosti ukazuju da bi osumnjičeni ukoliko bi bio pušten na slobodu u kratkom vremenskom periodu mogao ponoviti krivično delo, kao i jer je osumnjičenom stavljeno na teret izvršenje krivičnog dela za koje je propisana kazna zatvora preko 10 godina i jer su način izvršenja i težina posledica krivičnog dela doveli do uznemirenja javnosti, koje je takvog intenziteta da bi puštanjem osumnjičenog na slobodu bilo ugroženo nesmetano i pravično vođenje krivičnog postupka", objasnila je za pomenuti list sudsku odluku portparolka Višeg suda u Nišu Kristina Perić.