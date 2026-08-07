Saobraćajni kolaps u Banjaluci: Duge kolone vozila kod Prijedorske petlje

Potpuni saobraćajni kolaps danas je u dijelu Banjaluke zbog radova na Prijedorskoj petlji, a kolone vozila duge su nekoliko kilometara.
Saobraćaj je veoma usporen pa se vozačima savjetuje da koriste alternativne pravce.
Najveća gužva trenutno je od brzog puta prema samoj Prijedorskoj petlji, objavio je ATV.
U viber grupama za razmjenu informacija o stanju na putevima vozači dijele fotografije koje svjedoče kolike su razmjere kolapsa.Izvor: Viber grupa "Patrole - radari - duali - rameri"
Neki su se čak i našalili pa je jedan od njih "dao prijedlog" kako da se gužva izbjegne.
"Laktaši – Banjaluka, preko Borja nema gužve", napisao je on i izazvao niz reakcija.
Drugi su obavijestili da ništa bolja situacija nije ni na staroj cesti.
"Od Lesnine do semafora kod Korta u Budžaku kolaps."
(Mondo)