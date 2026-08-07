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Saobraćajni kolaps u Banjaluci: Duge kolone vozila kod Prijedorske petlje

Saobraćajni kolaps u Banjaluci: Duge kolone vozila kod Prijedorske petlje

Autor Dragana Božić Izvor atv
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Potpuni saobraćajni kolaps danas je u dijelu Banjaluke zbog radova na Prijedorskoj petlji, a kolone vozila duge su nekoliko kilometara.

Duge kolone vozila kod Prijedorske petlje Izvor: Viber grupa "Patrole - radari - duali - rameri"

Saobraćaj je veoma usporen pa se vozačima savjetuje da koriste alternativne pravce.

Najveća gužva trenutno je od brzog puta prema samoj Prijedorskoj petlji, objavio je ATV.

U viber grupama za razmjenu informacija o stanju na putevima vozači dijele fotografije koje svjedoče kolike su razmjere kolapsa.

Izvor: Viber grupa "Patrole - radari - duali - rameri"

Neki su se čak i našalili pa je jedan od njih "dao prijedlog" kako da se gužva izbjegne.

"Laktaši – Banjaluka, preko Borja nema gužve", napisao je on i izazvao niz reakcija.

Drugi su obavijestili da ništa bolja situacija nije ni na staroj cesti.

"Od Lesnine do semafora kod Korta u Budžaku kolaps."

(Mondo)

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Tagovi

Banjaluka saobraćaj Prijedorska petlja gužve

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