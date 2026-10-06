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"Ovo nije zbog škola, islam preuzima državu": Tramp žestoko o protestima u Francuskoj

"Ovo nije zbog škola, islam preuzima državu": Tramp žestoko o protestima u Francuskoj

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
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Donald Tramp oglasio se povodom haosa na ulicama Francuske i iznio šokantnu tvrdnju. On tvrdi da protesti nemaju veze sa školstvom, već da islam pokušava da preuzme tu državu.

Tramp o protestima u Francuskoj Izvor: SARAH YENESEL/EPA

Predsjednik Donald Tramp umiješao se u haos protesta koji se trenutno odvijaju u Francuskoj, objavivši kratku poruku na mreži "Truth Social" u kojoj tvrdi da islam preuzima kontrolu nad tom zemljom, piše Aol.com

"Ono što se dešava u Francuskoj nije ništa drugo do masovna migracija koja se otrgla kontroli", napisao je Donald Tramp na ovoj društvenoj mreži. "Ovdje se ne radi o školama, ovdje je riječ o tome da islam želi da preuzme nekada veliku državu."

Ovi komentari dolaze u trenutku kada se na hiljade mladih okupilo na ulicama raznih francuskih gradova, zahtijevajući veća novčana izdvajanja za obrazovanje i pojačavajući pritisak na odlazeću vladu predsjednika Emanuela Makrona.

Agencija AP je prenijela da su hiljade đaka blokirale srednje škole, dok su se velike grupe demonstranata, mašući zastavama i transparentima, okupile u Marselju, Strazburu i drugim gradovima.

(Mondo.rs)

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Donald Tramp Francuska protesti

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