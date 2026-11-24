U Domu zdravlja Banjaluka u toku je besplatna vakcinacija protiv sezonskog gripa. Obezbijeđeno je 2.880 doza, a poznato je ko ima pravo na vakcinu.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

U ambulantama porodične medicine Doma zdravlja u Banjaluci u toku je besplatna vakcinacija protiv sezonskog gripa, a od Instituta za javno zdravstvo preuzeto je 2.880 doza vakcina, rečeno je Srni u ovoj zdravstvenoj ustanovi.

Pravo na besplatnu vakcinaciju imaju pacijenti na hemodijalizi, pacijenti koji boluju od šećerne bolesti-inzulin zavisni, pacijenti koji su liječeni kardiohirurškim metodama liječenja, odnosno pacijenti sa ugrađenim stentom, pacijenti kojima je rađena balon dilatacija, pacijenti kod kojih je rađen bajpas, pacijenti sa ugrađenim vještačkim valvulama, pacijenti sa ugrađenim pejsmejkerom.

Na besplatnu vakcinu imaju pravo i pacijenti koji su završili hemioterapiju, a nemaju kliničke znake bolesti, djeca oboljela od cistične fibroze pluća i mališani koji su liječeni od reumatske groznice sa promjenama na srcu, pacijenti oboljeli od mišićne distrofije i multiple skleroze, HIV pozitivne osobe i pacijenti oboljeli od AIDS-a, lica sa posebnim potrebama u kolektivnom smještaju i zdravstveni radnici na Infektivnim klinikama/odjelima i Jedinicama intezivne medicine.

"Svi zainteresovani građani, koji ne spadaju ni u jednu od navedenih grupa pacijenata, za vakcinaciju protiv sezonskog gripa se mogu javiti u Institut za javno zdravstvo Republike Srpske", navode iz banjalučkog Doma zdravlja.

Vakcina protiv gripe je, kako dodaju, najsigurniji način da se izbjegne infekcija ili da klinička slika ostane blaga bez potrebe za hospitalizacijom.

Posebno se preporučuje osobama starijim od 65 godina, trudnicama, maloj djeci, zdravstvenim radnicima te hroničnim bolesnicima sa srčanim, plućnim, bubrežnim ili metaboličkim oboljenjima.