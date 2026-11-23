Pedesetpetogodišnji državljanin Bosne i Hercegovine uhapšen je na graničnom prelazu Nova Sela i određen mu je istražni zatvor nakon što su policija i carina u njegovom automobilu otkrili dijelove za sedam automatskih pušaka.

Izvor: PU dubrovačko-neretvanska

Kako je saopštila Policijska uprava dubrovačko-neretvanska, krijumčarenje preko državne granice spriječeno je sredinom prošle sedmice tokom zajedničke kontrole putničkog vozila francuskih registarskih oznaka kojim je upravljao osumnjičeni.

U kontroli su učestvovali službenici Službe kriminalističke policije Policijske uprave dubrovačko-neretvanske, Stanice granične policije Metković, kao i carinski službenici Sektora za mobilne jedinice, odnosno Službe za suzbijanje krijumčarenja i istrage.

Zbog sumnje na krijumčarenje zatražen je nalog za pretres automobila, a detaljnim pregledom u posebno prepravljenom prostoru vozila pronađeni su dijelovi koji se mogu sastaviti u sedam funkcionalnih automatskih pušaka.

Osumnjičeni vozač je odmah uhapšen, a nakon završene kriminalističke obrade protiv njega je podnesena krivična prijava zbog nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih materija.

Nakon predaje u pritvorsku jedinicu Policijske stanice Metković, državljanin BiH je izveden pred sudiju za istrage, koji mu je odredio istražni zatvor.