Šef poslaničke grupe Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić osvrnuo se na predstojeće predsjedničke izbore, navodeći kakav je njegov lični stav o učešću stranke i najavljujući kada će SNS donijeti konačnu odluku o tome.

Izvor: Screenshot Pink TV

Šef poslaničke grupe Srpske napredne stranke (SNS) u Skupštini Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je on za to da SNS ne učestvuje na predstojećim predsjedničkim izborima, ali da će stranka na Skupštini 13. decembra donijeti odluku o tome.

Vučić je za televiziju Pink rekao da je on lično "bliži tome da im ne pruže tu vrstu legitimiteta".

"Zašto bismo mi to radili dok nam ljude progone, maltretiraju, šikaniraju. Sasvim je moguće da stranka donese i drugačiju odluku", kazao je Vučić, prenosi agencija Tačno.

Vidi opis Vučić: "Ako pokušaju da me uhapse započinjem štrajk glađu, milion ljudi će izaći na ulice" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Screenshot Pink TV Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Screenshot Pink TV Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Screenshot Pink TV Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Screenshot Pink TV Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Screenshot Pink TV Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Screenshot Pink TV Br. slika: 6 6 / 6 AD

Vučić je, govoreći o Studentskoj listi koja ima većinu u Skupštini Srbije, rekao da je "njima jedino važno kako će da naude nekome koga mrze", kao i da on nema namjeru da se sklanja, a da će u slučaju pokušaja hapšenja početi štrajk glađu što će, prema njegovim riječima, dovesti do toga da milion ljudi izađe na ulice.

"A šta ćete onda da radite sa milion ljudi na ulici onog sekunda kada bi se to dogodilo? Ja nisam Marinika (Tepić) i Boško (Obradović) da se zavitlavam da jedem kolače uveče i voće preko dana. Nikakav problem nemam. Mislili su da ću da bežim, da se sklanjam", rekao je Vučić.

Aleksandar Vučić izjavio je danas da mu je vračarski klan uputio najteže prijetnje ubistvom i dodao da nema kome to da prijavi jer su, kako kaže, policiju preuzela ulica i Studentska lista.

"Ja njima nemam šta da prijavim, ne samo zato što nemam povjerenje, već zato što znam za koga ti ljudi rade", poručio je Vučić za TV Pink i dodao da je pretnje smrću dobio tokom jučerašnjeg dana.

Naglasio je da je dobio jasnu i nedvosmislenu poruku da će biti likvidiran. Dodao je da policiju nema sa čim da upoznaje, navodeći da oni za sve ovo vrijeme nisu uhapsili nijednog od pripadnika vračarskog klana.

Govoreći o izbornom rezultatu SNS-a, Vučić je rekao da je potrebno da se prihvate greške i da je moguće da se rezultat preokrene na nekim narednim izborima, navodeći kao primjer istraživanje iz 2001. godine, po kome je, kako je naveo, u maju te godine Socijalistička partija Srbije (SPS) imala 13 odsto podrške, radikali četiri odsto, da bi godinu dana poslije toga Srpska radikalna stranka (SRS) imala 29 odsto podrške.

Dodao je i da veruje da rezultat može da se promijeni ukoliko SNS sebe promeni, i ukoliko "prihvati svoje greške" bude "objektivna prema sebi".