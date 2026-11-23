Osnovnoj školi „Branko Radičević“ u Banjaluci stigla je dojava o postavljenoj bombi. U toku je evakuacija učenika i osoblja, a policija obavlja provjere.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Nadležnoj Policijskoj stanici Policijske uprave Banjaluka jutros je prijavljeno da je na mejl adresu jedne osnovne škole u ovom gradu stigla poruka da je u školi postavljena eksplozivna naprava, rečeno je Srni u Policijskoj upravi.

Prijava je stigla oko 8.22 časova.

Policijski služenici postupaju po navedenoj prijavi u skladu sa Uputstvom o postupanju pripadnika MUP u slučaju prijetnje postavljenom eksplozivnom napravom ili nekim drugim opasnim sredstvom.

"Učenici, nastavno i drugo osoblje se evakuišu, te slijedi protivdiverzioni pregled škole", rekli su u Policijskoj upravi.

Vršilac dužnosti direktora Osnovne škole "Branko Radičević" u Banjaluci Siniša Rendić potvrdio je Srni da je dojava o postavljenoj eksplozivnoj napravi upućena na mejl adresu ove škole.

On je naveo da je u toku protivdiverzioni pregled objekta.

"Djeca su odmah nakon dojave, koja je jutros stigla na mejl adresu, puštena kući", naglasio je Rendić.