Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik rekao je da je Igor Dodik njegov ponos i njegova pobjeda, te da nikada nije bio ponosniji nego danas.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

"Od srca mu čestitam izbor za mandatara za sastav nove Vlade Republike Srpske. On je dijete SNSD-a", naglasio je Dodik.

Dodik je istakao da vrijeme pred nama traži odgovornost, ozbiljan rad, zajedništvo i spremnost da svako od nas da svoj doprinos stabilnosti i napretku Republike Srpske.

"Siguran sam u njegovo znanje, sposobnosti i iskustvo koje je potvrdio dosadašnjim radom, ali i u novu energiju koju kao predstavnik mlađe generacije donosi na ovu važnu poziciju", objavio je Dodik na "Iksu".

Игор је мој понос и моја побједа. Од срца му честитам избор за мандатара за састав нове Владе Републике Српске. Он је дијете СНСД-а.Вријеме пред нама тражи одговорност, озбиљан рад, заједништво и спремност да свако од нас да свој допринос стабилности и напретку Републике Српске. Сигуран сам у његово знање, способности и искуство које је потврдио досадашњим радом, али и у нову енергију коју као представник млађе генерације доноси на ову важну позицију.Сигуран сам да ће све што учини бити на добробит свих грађана Републике Српске. Тако је научен. Пред њим су велики изазови и важне одлуке.Желим му много снаге, истрајности, успјеха и среће на овом путу.Нека ово буде почетак новог поглавља, нових прилика и великих успјеха за нашу Републику Српску!Никада нисам био сигурнији и поноснији него данас. — Милорад Додик (@MiloradDodik)November 22, 2026

On je rekao da je siguran da će sve što učini biti na dobrobit svih građana Republike Srpske i da je tako naučen.

"Pred njim su veliki izazovi i važne odluke. Želim mu mnogo snage, istrajnosti, uspjeha i sreće na ovom putu. Neka ovo bude početak novog poglavlja, novih prilika i velikih uspjeha za našu Republiku Srpsku! Nikada nisam bio sigurniji i ponosniji nego danas", poručio je lider SNSD-a Milorad Dodik.

(Srna)