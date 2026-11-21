Do kraja novembra očekuje se nastavak nestabilnog vremena uz česte padavine i pad temperature, dok već od nedjelje, 22. novembra, poslijepodne stiže novi ciklon, a nakon srijede snijeg je moguć i u nižim predjelima, objavila je stranica "Bhmeteo".

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Glavnina prvog talasa padavina očekuje se u noći na ponedjeljak, 23. novembra, kada će kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom zahvatiti sve krajeve, uz obilnije padavine u dijelovima Hercegovine, te jugozapadne i sjeverne predjele.

"Od ponedjeljka ujutru padavine postepeno slabe, ali uporedo, prodorom osjetno hladnijeg vazduha, kiša prelazi u susnježicu i snijeg u višim krajevima uz formiranje tanjeg snježnog pokrivača", navode meteorolozi.

Kako se dalje precizira, pri samom prestanku padavina malo snijega – bez zadržavanja na tlu ili uz simboličan pokrivač – moguće je i u nižim krajevima Krajine, te djelimično sjeverne i centralne Bosne. Tokom poslijepodnevnih časova padavine će u svim krajevima prestati uz razvedravanje, pa se ističe da će noć na utorak biti hladna uz mraz.

U utorak, 24. novembra, očekuje se prolazno stabilnije vrijeme sa više sunčanih intervala, ali će i dalje biti prohladno uz jutarnji mraz.

"To je samo nakratko jer nas od srijede, 25. novembra, očekuje uticaj novog ciklona uz naoblačenje, padavine i pad temperature", pojašnjavaju sa stranice "Bhmeteo", dodajući da je u danima nakon srijede, osim u višim krajevima, snijeg moguć i u nižim predjelima.