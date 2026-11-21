U izraelskom napadu dronom na vozilo koje je prevozilo hranu u Gazi poginula su trojica Palestinaca.

Izvor: X/@Osint613/Printscreen

Tri Palestinca ubijena su u subotu u izraelskom napadu dronom na vozilo koje je prevozilo hranu za raseljene u naselju Tel el Hava u gradu Gazi, saopštila je civilna zaštita Gaze. S druge strane, izraelska vojska tvrdi da su mete bili pripadnici Palestinskog islamskog džihada.

Portparol civilne zaštite Mahmud Basal rekao je da je u napadu ranjeno i nekoliko osoba, prenosi AFP. Bolnica Al Šifa potvrdila je da je primila tela trojice muškaraca. Na fotografijama AFP-a vidi se uništen kombi sa rasutom hranom.

World Central Kitchen denied any connection to a vehicle hit by an Israeli strike in Gaza City's Tel al-Hawa neighborhood earlier today. The Israeli military identified the 3 people inside as Palestinian Islamic Jihad operatives and rejected claims that they were aid workers. Palestinian media put the death toll at 3. — Open Source Intel (@Osint613)November 21, 2026

Izraelska vojska navodi da su mete bila trojica pripadnika Palestinskog islamskog džihada, kao i da je vozilo prevozilo hranu i logističku opremu za teroriste.

Tvrdnje da je riječ o radnicima međunarodne humanitarne organizacije nazvala je lažnim i "dodatnim dokazom cinične upotrebe takvih organizacija od strane terorističkih grupa", prenosi Tajms of Izrael.

Prema prvim rezultatima istrage, jedan od trojice ranije je radio za međunarodnu humanitarnu organizaciju, a otkaz je dobio nakon što je izraelska vojska toj organizaciji dostavila podatke o njegovom članstvu u terorističkoj grupi. Za preostalu dvojicu vojska navodi da nema saznanja da su radili za humanitarne organizacije.

An Israeli airstrike targeted a bus carrying food parcels for displaced people west of Gaza City, killing three Palestinians. https://t.co/ytLV44jSet — TIMES OF GAZA (@Timesofgaza)November 21, 2026

Svjedok kojeg citira Rojters rekao je da je vozilo prevozilo upakovanu hranu, a da su papiri u njemu nosili logo organizacije World Central Kitchen. Ta organizacija saopštila je da vozilo nije povezano sa njom, prenosi Klix.

Civilna zaštita navodi da je u subotu još jedna osoba ubijena izraelskom vatrom u mjestu Džabalija el Balad na severu Gaze.

Od početka primirja u oktobru 2025. ubijeno je više od 1.600 Palestinaca, prema AFP-ovoj analizi podataka Ministarstva zdravlja u Gazi. Izraelska vojska navodi da su u istom periodu poginula sedmorica njenih vojnika i jedan civilni izvođač radova.