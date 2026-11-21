Specijalno državno tužilaštvo u Podgorici podiglo je optužnicu protiv Radoja Zvicera, Vladislava Paja Jabučanina i Davora Perovića zbog sumnje da su počinili krivična djela stvaranje kriminalne organizacije i pranje novca.

Izvor: Interpol

Specijalno državno tužilaštvo (SDT) je Specijalnom odeljenju Višeg suda u Podgorici predalo optužnicu protiv okrivljenih Radoja Zvicera, Vladislava Paja Jabučanina i Davora Perovića za krivična djela stvaranje kriminalne organizacije i pranje novca.

Kako je saopšteno iz SDT-a, predmet optužnice je delovanje kriminalne organizacije koju je organizovao okrivljeni R.Z., čiji su pripadnici postali ostali okrivljeni i sada osuđeni: D.K., S.K., M.V. i I.B. i druga nepoznata lica, sa ciljem da se bavi neovlašćenim prenosom opojne droge iz Južne Amerike u Evropu i njenom neovlašćenom prodajom u Evropi i pranjem novca dobijenog od prodaje droge, javlja Pobjeda.

Predmet optužnice je i to što su okrivljeni V.J. i D.P., na nepokretnostima u Tivtu i Kotoru, čiji su formalni vlasnici, a čiji je stvarni vlasnik organizator kriminalne organizacije - okrivljeni R.Z., novcem organizatora, koji je stečen prodajom opojnih droga, izgradili određene nepokretnosti i to okrivljeni V.J. poslovnu stambenu zgradu, ogradu, terasu i pontu, za 600.000 evra, a okrivljeni D.P. porodičnu stambenu zgradu i ogradu, za 300.000 evra, koje su potom, radi prikrivanja vlasništva, upisane kao njihova svojina, iako je njihov stvarni vlasnik okrivljeni R.Z., stoji u saopštenju.

U optužnici je, dodaju, predloženo da se okrivljenima V.J. i D.P. produži pritvor, dok je okrivljeni R.Z. od ranije u bjekstvu i za njim je raspisana potjernica.