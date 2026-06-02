logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Specijalci u Kotoru i Tivtu: U toku pretraga objekata koje koristi Zvicer i njegovi saradnici

Specijalci u Kotoru i Tivtu: U toku pretraga objekata koje koristi Zvicer i njegovi saradnici

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.rs
0

U operaciji učestvuje na stotine službenika, i nezvanični izvori tvrde da će potrajati duže.

U toku pretraga objekata koje koristi Zvicer i njegovi saradnici Izvor: Natalya Volchenkova/shutterstock

Uprava policije u saradnji sa Specijalnim dražavnim tužilaštvom (SDT) sprovodi opsežnu akciju na teritoriji Kotora i Tivta. Kako prenose crnogorske Vijesti, opkoljeno je više desetina objekata koje koriste odbegli šef kavačkog klana Radoje Zvicer i njegovi saradnici.

Prema istim informacijama, policija pretresa i češlja imovinu više pripadnika tog klana. Akcija u Bokokotorskom zalivu izvodi se uz podršku Sektora za borbu protiv kriminala i Posebne jedinice policije. U operaciji učestvuje na stotine službenika, i nezvanični izvori tvrde da će potrajati duže.

Podsjetimo, luksuzna vila u naselju Kavač u Kotoru, koju koristi porodica Radoja Zvicera, na udaru policije je bila i u februaru ove godine. Crnogorska policija tada je satima pretresala vilu vođe kavačkog klana, a tada su oduzeti luksuzni automobili vrijedni stotine hiljada evra.

(Vijesti.me/Mondo) 

Možda će vas zanimati


Tagovi

Radoje Zvicer Crna Gora

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ