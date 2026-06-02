Specijalci u Kotoru i Tivtu: U toku pretraga objekata koje koristi Zvicer i njegovi saradnici

U operaciji učestvuje na stotine službenika, i nezvanični izvori tvrde da će potrajati duže.

Uprava policije u saradnji sa Specijalnim dražavnim tužilaštvom (SDT) sprovodi opsežnu akciju na teritoriji Kotora i Tivta. Kako prenose crnogorske Vijesti, opkoljeno je više desetina objekata koje koriste odbegli šef kavačkog klana Radoje Zvicer i njegovi saradnici.

Prema istim informacijama, policija pretresa i češlja imovinu više pripadnika tog klana. Akcija u Bokokotorskom zalivu izvodi se uz podršku Sektora za borbu protiv kriminala i Posebne jedinice policije. U operaciji učestvuje na stotine službenika, i nezvanični izvori tvrde da će potrajati duže.

Podsjetimo, luksuzna vila u naselju Kavač u Kotoru, koju koristi porodica Radoja Zvicera, na udaru policije je bila i u februaru ove godine. Crnogorska policija tada je satima pretresala vilu vođe kavačkog klana, a tada su oduzeti luksuzni automobili vrijedni stotine hiljada evra.

