logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Medvjed upao u fabriku i naselje: Povrijeđene četiri osobe, među njima i starica

Medvjed upao u fabriku i naselje: Povrijeđene četiri osobe, među njima i starica

Autor D.V. Izvor mondo.rs
0

Prava drama odigrala se u japanskom gradu Fukušima kada je divlji crni medvjed upao u krug fabrike i stambenu četvrt, napadajući ljude na ulici.

Medvjed upao u fabriku i naselje u Fukušimi Izvor: X/asahicom

Četvoro ljudi povrijeđeno je u utorak uslijed napada medvjeda u stambenom području Fukušime na sjeveroistoku Japana, javlja Euronews.

Riječ je o najnovijem u nizu napada koji se događaju u dijelu zemlje gdje medvjedi posljednjih godina sve češće ulaze u naseljena područja.

Nakon dojave iz fabrike Fukušima o napadu na dva zaposlena, policija i vatrogasci pohitali su na mjesto događaja u četvrti Sasakino. Snimak nadzorne kamere prikazuje crnog medvjeda kako progoni zaposlenog blizu ulaza.

Dok muškarac u dvadesetim godinama pokušava da pobjegne, medvjed ga obara na tlo. Životinja je potom ušla u fabrički kompleks i povrijedila drugog radnika, muškarca u šezdesetim godinama.

Medvjed je nakon toga napao i treću osobu, zaposlenog u drugoj firmi, takođe u šezdesetim godinama. Vatrogasna služba grada Fukušime izvijestila je da je povrijeđena i 80-godišnja žena iz susjedstva. Trojica muškaraca zadobila su lakše, a žena umjerene povrede, ali niko nije životno ugrožen.

Potraga za medvjedom

Napad je uznemirio stanovnike i oživio strahove od prošle godine, kada je zbog napada medvjeda na sjeveru zemlje angažovana i vojska. U prefekturi Akita prošle godine je napadnuto više od 60 ljudi, od kojih je četvoro preminulo.

Prema podacima japanskog Ministarstva ekologije, 2025. godina bila je rekordna sa više od 230 napada medvjeda u kojima je život izgubilo 13 osoba.

Stručnjaci objašnjavaju da se sve češći upadi rastuće populacije medvjeda događaju u regionu čije stanovništvo brzo stari i smanjuje se, a u kojem je sve manje ljudi obučenih za lov na ove životinje.

Japanska vlada je u martu procijenila da populacija medvjeda broji oko 57.800 jedinki i usvojila je plan upravljanja koji poziva na sistematsko smanjenje njihovog broja.

Možda će vas zanimati

Tagovi

medvjed Japan

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ