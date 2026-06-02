Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

"Građani imaju pravo na istinu": Stanić ponovo proziva MUP RS zbog navoda o švercu kokaina

Autor Dragana Božić
Član Predsjedništva PSS-a Perica Stanić i bivši direktor SIPA-e uputio je nova pitanja MUP-u RS, tvrdeći da javnost još nije dobila odgovore na navode o mogućoj povezanosti pojedinih pripadnika MUP-a i funkcionera SNSD-a sa organizovanim kriminalom i švercom kokaina.

Stanić traži da MUP odgovori na navode o švercu kokaina Izvor: Pokret Sigurna Srpska

Stanić je ocijenio da su predsjednik Vlade Republike Srpske i ministar unutrašnjih poslova, umjesto konkretnih odgovora, ponudili, kako kaže, političke konstrukcije i pokušaje diskreditacije.

"Sa ozbiljnom zabrinutošću konstatujem da predsjednik Vlade Republike Srpske i ministar unutrašnjih poslova, nakon više javno postavljenih pitanja, nisu ponudili odgovore, već su umjesto činjenica građanima servirali političke konstrukcije i pokušaje diskreditacije. To dodatno produbljuje sumnju da se od javnosti kriju informacije od izuzetnog značaja", naveo je Stanić.

On je poručio da građani Republike Srpske imaju pravo da znaju istinu, te da nosioci najviših funkcija imaju obavezu da na, kako kaže, ozbiljna pitanja odgovaraju činjenicama, a ne političkim spinovima.

Stanić je MUP-u uputio konkretna pitanja, između ostalog da li je Policijska uprava Doboj dostavila Tužilaštvu BiH izvještaj o počinjenim krivičnim djelima protiv više lica, među kojima su i tri policijska službenika, za koja djela se terete i kada je izvještaj dostavljen.

Takođe je zatražio informaciju na kojim poslovima i zadacima su bili raspoređeni osumnjičeni policijski službenici.

Stanić je postavio i pitanje da li je tačno da su, dan nakon njegovih ranijih javnih istupa, suspendovana tri policijska službenika, te koji su razlozi njihove suspenzije.

"Bez obzira na to što ste na konferenciji za novinare negirali sadržaj postavljenih pitanja, javnost ima pravo da zna da li su tri policijska službenika zaista suspendovana i zbog čega. Moja saznanja ukazuju na to da su razlozi za suspenziju upravo povezani sa događajima za koje tvrdite da se nisu dogodili", naveo je Stanić.

On je naglasio da fokus njega i PSS-a nije na pojedincima, već na institucijama i njihovom radu, zakonitosti i profesionalnosti.

"Naš fokus je institucionalno postupanje ili nepostupanje, profesionalnost i zakonitost u radu, posebno kada je riječ o jednoj od najvažnijih institucija Republike Srpske. Jednako važno je i pitanje jednakosti svih građana pred zakonom", poručio je Stanić, dodajući da će uprkos pritiscima nastaviti da insistira na odgovorima.

