Opsadno stanje u Njemačkoj: Naoružani muškarac se zabarikadirao u baru, specijalci opkolili centar grada

Velika operacija njemačke policije je u toku u njemačkom gradu Rendsburgu, gdje se, prema prvim informacijama, naoružani muškarac zabarikadirao u jednom baru u centru grada.

Zbog ozbiljnosti situacije, policija je blokirala šire područje oko trga Šlosplac i Šifbrikenplac, dok su na teren upućene teško naoružane jedinice opremljene automatskim puškama, šljemovima i zaštitnim štitovima.

Prve informacije ukazuju da se incident dogodio u ulici Pankokenštrase. Policija je u početku saopštila da je primila prijavu o nejasnoj prijetnji u centru grada, pri čemu je u hitnom pozivu navedeno da je moguće prisustvo najmanje jednog vatrenog oružja.

Njemački mediji prenose da se nekoliko osoba iz bara nalazi se u policijskom pritvoru. Na lice mesta raspoređen je veliki broj pripadnika policije i hitnih službi.

Za sada nema informacija o teže povrijeđenima, ali vlasti još utvrđuju koliko je ljudi bilo uključeno u incident. Takođe nije poznato da li je vatreno oružje pronađeno, niti da li je eventualnoj policijskoj intervenciji prethodila svađa u lokalu.

Policija nastavlja da obezbjeđuje područje i sprovodi istragu kako bi utvrdila sve okolnosti događaja. Rendsburg se nalazi na samom sjeveru Njemačke, u saveznoj pokrajini Šlezvig-Holštajn. Smešten je na ruti Kilskog kanala, otprilike između gradova Flensburg i Kil.