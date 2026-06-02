Suđenje Debevecu i Mehmedagiću iza zatvorenih vrata: Svjedok iznosi strogo povjerljive podatke

Ročište suspendovanom predsjedniku Suda BiH Ranku Debevecu i bivšem direktoru OBA-e Osmanu Mehmedagiću zatvoreno je za javnost zbog saslušanja svjedoka iz tajne službe.

Ročište pred Posebnim odjeljenjem za korupciju, organizovani i međukantonalni kriminal Vrhovnog suda Federacije BiH (FBiH) suspendovanom predsjedniku Suda BiH Ranku Debevecu i drugim optuženim za više krivičnih djela danas je zatvoreno za javnost zbog zaštite tajnih podataka.

Tužilac Posebnog odjeljenja Federalnog tužilaštva Medina Džerahović predložila je na početku ročišta isključenje javnosti, ističući da je predviđeno saslušanje svjedoka koji je radio u Obavještajno-bezbjednosnoj agenciji (OBA) i koji će iznijeti podatke sa oznakom tajnosti, a isključenje javnosti tražila je i odbrana bivšeg direktora OBA Osmana Mehmedagića, kojem se, takođe, sudi u ovom predmetu.

Nakon što su se i drugi branioci saglasili sa prijedlogom, javnost je isključena sa današnjeg ročišta, a većina ročišta u ovom predmetu do sada je bila zatvorena za javnost, prenosi Birn.

U ovom predmetu osim Debevecu i Mehmedagiću sudi se i bivšem radniku Suda BiH Milisavu Pijuku.

Debevec je optužen za zloupotrebu položaja, falsifikovanje službene isprave, primanje nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu uticajem, neovlašteno prisluškivanje i zvučno i optičko snimanje, kao i za lažno predstavljanje.

Mehmedagiću se na teret stavlja zloupotreba položaja ili ovlaštenja i falsifikovanje službene isprave, a Pijuku prisluškivanje i zvučno i optičko snimanje i lažno predstavljanje.

Debevec, Mehmedagić i Pijuk ranije su, dok je predmet bio na Sudu BiH, odbili da se izjasne o krivici.

U optužnici je navedeno da su Debevec i Mehmedagić stavili pod telekomunikacioni nadzor telefonske brojeve dežurnih sudija Suda BiH i istražilaca Tužilaštva BiH, čime su nezakonito pribavljali informacije iz istraga koje su se protiv njih vodile.

Prema navodima iz optužnice, Debevec je naložio službenici Suda da tajne akte iznese i uništi. Prema dokazima, ona je dokumente odnijela u Debevčevu vikendicu i spalila ih u roštilju.

Riječ je o 51 aktu, od kojih se 29 odnosi na prisluškivanja iz 2022. godine. Nijedan od tih dokumenata, navedeno je u optužnici, nije bio evidentiran u knjigu tajnih podataka.

Tužilaštvo smatra da su optuženi zloupotrijebili položaje kako bi sebi pribavili korist u vidu informacija iz istraga, te su time ugrozili rad institucija i povjerljivost pravosudnog sistema BiH.

Debevec i Mehmedagić uhapšeni su u decembru 2023. godine.