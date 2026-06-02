Upozorenje meteorologa: Sutra jaka kiša, grmljavina i grad u Srpskoj

Hidrometeorološki zavod Republike Srpske izdao je za sutra upozorenje zbog nestabilnog vremena, kada se očekuje jaka kiša, pljuskovi i nepogode praćene gradom.

Jači pljuskovi očekuju se tokom jutra i prije podne na zapadu.

"Od sredine dana i tokom popodneva kiša i pljuskovi sa grmljavinom će se širiti ka jugu i istoku Srpske. Očekuju se i lokalne nepogode uz jače pljuskove, jak vjetar, a moguća je i pojava grada", navedeno je u saopštenju Hidrometeorloškog zavoda.

Uveče će, kako je navedeno, jačih pljuskova uz obilnije padavine u kratkom periodu biti na jugu.

(Srna)