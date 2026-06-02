logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Od matičara do sudnice: U Srpskoj sve manje brakova, a sve više razvoda

Od matičara do sudnice: U Srpskoj sve manje brakova, a sve više razvoda

Autor Dragana Božić Izvor mondo.ba
0

Podaci o sklopljenim i razvedenim brakovima pokazuju da se porodična slika u Republici Srpskoj značajno promijenila u posljednje dvije decenije.

U Srpskoj sve manje brakova, a sve više razvoda Izvor: Freepik/Freepik

Prema podacima Zavoda za statistiku, broj sklopljenih brakova je u padu, a razvoda je sve više, što ukazuje na promjene u društvenim odnosima i shvatanju bračne zajednice.

Prema ovim podacima, 2006. godine sklopljeno je 7.816 brakova, dok ih je 2025. godine bilo 4.921, što predstavlja pad od gotovo 37 odsto. Istovremeno, broj razvoda porastao je sa 635 na 856.

Sličan trend primjetan je i u pojedinim lokalnim zajednicama. Tako je 2006. godine u Banjaluci evidentirano 1.012 sklopljenih brakova i 58 razvoda, dok je ove godine zabilježeno 934 vjenčanja, ali čak 213 razvoda.

Brojevi tako svjedoče da se put od sudbonosnog „da“ do bračnog rastanka danas prelazi mnogo češće nego prije dvadesetak godina, dok institucija braka prolazi kroz jednu od najvećih transformacija u modernom društvu.

(Mondo)

Možda će vas zanimati

Tagovi

brak razvod Republika Srpska

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ