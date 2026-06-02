Od matičara do sudnice: U Srpskoj sve manje brakova, a sve više razvoda

Podaci o sklopljenim i razvedenim brakovima pokazuju da se porodična slika u Republici Srpskoj značajno promijenila u posljednje dvije decenije.

Prema podacima Zavoda za statistiku, broj sklopljenih brakova je u padu, a razvoda je sve više, što ukazuje na promjene u društvenim odnosima i shvatanju bračne zajednice.

Prema ovim podacima, 2006. godine sklopljeno je 7.816 brakova, dok ih je 2025. godine bilo 4.921, što predstavlja pad od gotovo 37 odsto. Istovremeno, broj razvoda porastao je sa 635 na 856.

Sličan trend primjetan je i u pojedinim lokalnim zajednicama. Tako je 2006. godine u Banjaluci evidentirano 1.012 sklopljenih brakova i 58 razvoda, dok je ove godine zabilježeno 934 vjenčanja, ali čak 213 razvoda.

Љубавна статистика кроз вријеме.



Од "да" до "довиђења".

— Републички завод за статистику, Република Српска (@rsstatistika) June 1, 2026

Brojevi tako svjedoče da se put od sudbonosnog „da“ do bračnog rastanka danas prelazi mnogo češće nego prije dvadesetak godina, dok institucija braka prolazi kroz jednu od najvećih transformacija u modernom društvu.

(Mondo)