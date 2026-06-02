Krvavi pir u Americi: Muškarac ubio šest osoba, pa presudio sebi

Šest osoba ubijeno je u nizu pucnjava koje su se u ponedjeljak dogodile u Ajovi u Sjedinjenim Državama, a koje su, prema navodima policije, proizašle iz porodičnog sukoba. Osumnjičeni napadač, identifikovan kao 52-godišnji Rajan Vilis Mekfarland (Ryan Willis McFarland), takođe je pronađen mrtav nakon što je sebi oduzeo život, piše BBC.

Policijska uprava grada Maskatina (Muscatine) saopštila je da su pucnjave zabilježene na više lokacija. Dojava o prvoj pucnjavi stigla je u ponedjeljak nešto poslije podneva. Kada su službenici stigli u jednu kuću, pronašli su četiri osobe sa prostrelnim ranama. Sve četiri žrtve proglašene su mrtvim na licu mjesta.

Osumnjičeni sebi oduzeo život

Mekfarland je napustio mjesto zločinaprije dolaska policije, ali je ubrzo pronađen na stazi uz rijeku, u blizini pješačkog mosta. Imao je prostrelnu ranu koju je sam sebi nanio. Uprkos pruženoj medicinskoj pomoći, preminuo je na licu mjesta.

Još dvije žrtve na drugim lokacijama

Tokom istrage, detektivi su u drugoj kući pronašli tijelo još jednog muškarca, takođe ubijenog iz vatrenog oružja. Potraga je policiju zatim odvela do jednog poslovnog prostora, gdje su otkrili i šestu žrtvu, koja je takođe imala prostrelnu ranu.

„Preliminarni nalazi ukazuju da su pucnjave proizašle iz porodičnog sukoba”, stoji u saopštenju policije. „Vjeruje se da su sve žrtve članovi porodice preminulog osumnjičenog.” Imena i starost žrtava za sada nisu objavljeni, a istraga se nastavlja.