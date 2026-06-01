Dramatični prizori u Bejrutu: Libanci u kolonama napuštaju grad, IDF najavio žestoke udare

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

Stanovnici Bejruta masovno napuštaju južna predgrađa grada u strahu od mogućih izraelskih udara.

Stanovnici Bejruta napuštaju grad Izvor: FADEL itani / AFP / Profimedia

Libanci masovno napuštaju južna predgrađa Bejruta u strahu od mogućih izraelskih udara, nakon upozorenja IDF-a i najava napada na ciljeve Hezbolaha u oblasti Dahije, što je izazvalo paniku i saobraćajne gužve dok porodice u žurbi napuštaju svoje domove.

"Žurimo i dovodimo djecu iz škola u rubnim dijelovima grada kako bismo odmah otišli", rekao je za dpa Imad, stanovnik četvrti Bir el Abed, navodeći da stanovnici više ne mogu da podnose stalne eskalacije sukoba.

Kritikovao je generalnog sekretara Hezbolaha Naimu Kasemu, poručivši: "Vođe Hezbolaha se skrivaju, a narod plaća cijenu."

Prema navodima medija, nekoliko škola u Bejrutu pozvalo je roditelje da dođu po svoju djecu nakon najava IDF-a da će da gađa glavni grad Libana.

"Škola mi je poslala poruku da dođem po djecu nakon izraelske odluke", rekla je Hiba, majka dvoje djece koja pohađaju privatnu školu u Bejrutu.

Opština Haret Hreik, jedna od glavnih četvrti u južnim predgrađima Bejruta, kao mjeru predostrožnosti pozvala je sve javne i privatne škole da do daljeg obustave nastavu. Stanovnici su takođe prijavili dronove koji su letjeli na maloj visini iznad južnih predgrađa Bejruta, što je dodatno pojačalo napetost dok brojne porodice napuštaju područje.

IDF izdao upozorenje

IDF je upozorio stanovnike južnih predgrađa Bejruta da napuste svoje domove zbog mogućih napada. U saopštenju se navodi da će izraelska vojska gađati ciljeve u Dahijeu ukoliko Hezbolah "nastavi da ispaljuje rakete ka izraelskim gradovima i mjestima", prenosi Tajms of Izrael.

"Izraelska vojska upozorava stanovnike oblasti Dahije u Bejrutu i ​​poziva ih da se evakuišu radi sopstvene bezbjednosti. Ako teroristička organizacija Hezbolah nastavi da ispaljuje rakete na izraelske gradove i mjesta, IDF će odgovoriti ciljanjem lokacija Hezbolaha u južnim predgrađima", portparol vojske, pukovnik Avičaj Adrei.

(Index/MONDO)

