Ministarstvo naložilo Stanivukoviću da u roku od 30 dana poništi odluku o parkinzima

Ministarstvo uprave i lokalne samouprave RS zatražilo je od gradonačelnika Banjaluke Draška Stanivukovića da u roku od 30 dana stavi van snage Odluku o parkinzima, nakon što je utvrđeno da je donesena suprotno zakonskim procedurama i bez saglasnosti Skupštine grada.

Postupajući po zahtjevu za nadzor nad zakonitošću odluke, Ministarstvo je ocijenilo da je prilikom njenog donošenja prekršeno više zakonskih odredbi koje regulišu rad lokalne samouprave i komunalne djelatnosti.

U obrazloženju se navodi da saglasnost lokalnog parlamenta na cijene komunalnih usluga, među koje spada i parking, predstavlja zakonsku obavezu, te da činjenica da grad upravlja parkinzima ne oslobađa gradonačelnika od poštovanja propisanih procedura.

Ministarstvo je odbacilo argumente Gradske uprave da cijene parkiranja nisu mijenjane, već da je samo produžena primjena ranije odluke na koju je Skupština grada dala saglasnost. Kako ističu, takvi navodi nisu od značaja za ocjenu zakonitosti osporenog akta.

Kao dodatni propust navedeno je i to što je odluka objavljena u Službenom glasniku BiH, umjesto u službenom glasniku Grada Banjaluka.

Prema stavu Ministarstva, lokalni propisi mogu stupiti na snagu isključivo nakon objavljivanja u lokalnom službenom glasilu, zbog čega je, kako navode, prekršen član 86 Zakona o lokalnoj samoupravi.

Zbog utvrđenih nepravilnosti Ministarstvo je naložilo gradonačelniku da u roku od 30 dana poništi odluku o parkinzima i uskladi postupanje sa važećim zakonskim propisima.