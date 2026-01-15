"To može povlačiti i krivičnu odgovornost": Lukač tvrdi da je Stanivukovićeva odluka o naplati parkinga nelegalna

Odluka o naplati parkinga donesena bez Skupštine grada je nelegalna, tako da je objava gradonačelnika Banjaluke Draška Stanivukovića u "Službenom listu BiH" apsolutno nezakonita, izjavio je šef Kluba odbornika SNSD-a Dragan Lukač.

"Ta objava nema pravnu snagu u Republici Srpskoj. Radi se o kontinuitetu samovolje i ignorisanju institucija. Ona ne proizvodi nikakvo pravno dejstvo i ne može biti osnov za naplatu, a time ni osnov za kažnjavanje građana", poručio je Lukač.

On je istakao da je riječ o zloupotrebi službenog položaja i prekoračenju ovlašćenja, ali i nepoštovanju odluke Ustavnog suda Republike Srpske.

"To može povlačiti i krivičnu odgovornost", istakao je Lukač.

On je dodao da je ovo drugi put da Stanivuković odluku objaljuje u "Službenom listu BiH", jer zna da je neće objaviti službeni glasnici grada i Republike Srpske, što se može uraditi isključivo nakon zakonite odluke Skupštine grada.

Lukač je naveo da gradonačelnik nema ovlašćenje da samostalno mijenja pravilnike, uvodi ili povećava cijena, odnosno uspostavlja model naplate bez odluke Skupštine grada.

"To je već utvrdio Ustavni sud Srpske, koji je takvu odluku srušio kao nezakonitu i nenadležnu i ne može se `oživjeti` novom samovoljnom odlukom istog sadržaja. Svako novo donošenje iste ili slične odluke bez Skupštine grada, suprotno stavu Ustavnog suda, predstavlja grubo kršenje ustavnog poretka", ukazao je Lukač.

On je podsjetio da je Skupština grada donijela odluku o formiranju javnog preduzeća za parking, sa jasnom namjenom da prihode usmjeri na širenje i modernizaciju parkinga.

"Gradonačelnik nema pravo da ignoriše odluku Skupštine, niti da zadržava kontrolu nad sredstvima zato što mu ne odgovara institucionalni model", rekao je Lukač.

Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković objavio je u "Službenom listu BiH", kako je navedeno, privremenu odluku za obezbjeđivanje kontinuiteta u funkcionisanju komunalne djelatnosti upravljanja javnim parkiralištima, kojom se predviđa naplata parkinga u periodu od 90 dana od 1. januara 2026. godine.

