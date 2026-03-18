Do 1.000 KM po radniku: Novi podsticaji za privredu Srpske, evo šta donosi novi zakon

Privreda Republike Srpske uskoro dobija nove podsticaje, radnici mogu očekivati do 1.000 KM po osobi, dok će poslodavci imati jasna i predvidiva pravila za ulaganja.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Ministar privrede i preduzetništva RS, Radenko Bubić rekao je da je cilj usvajanja Prijedloga zakona o podsticajima u privredi po hitnom postupku unapređivanje konkurentnosti privrednih subjekata, održavanje nivoa zaposlenosti i privlačenje domaćih i stranih ulaganja.

Obraćajući se u uvodnom izlaganju u Narodnoj skupštini, Bubić je pojasnio da zakon omogućava podsticanje povećanja plata i ulaganja od posebnog značaja.

„Cilj je uspostavljanje jasnog, transparentnog i predvidivog sistema dodjele podsticaja, koji će biti u funkciji ubrzanog ekonomskog razvoja, povećanja investicija i otvaranja novih radnih mjesta“, rekao je Bubić.

Pravo na podsticaj za povećanje plate radnika imaju privredni subjekti koji posluju u proizvodno-uslužnim djelatnostima. Početni iznos plate predstavlja prosječnu platu radnika u prethodnoj godini, a iznos podsticaja obračunava se na osnovu 70 odsto više plaćenih doprinosa, uz maksimalnu vrijednost od 1.000 KM po radniku u obračunskom periodu.

Zakon takođe omogućava privrednicima da podnesu zahtjev za podsticaj za cijelu 2025. godinu.

Zakon propisuje i uslove za ostvarivanje prava na podsticaje za ulaganja, uključujući minimalnu vrijednost investicionog projekta od 50.000 KM bez PDV-a i obavezu održivosti ulaganja.

„Srpska je stabilno poslovno okruženje i takvom ga moramo održati“, zaključio je Bubić.

Privredna komora Republike Srpske dala je pozitivno mišljenje na zakon, a podršku su izrazili i Unija poslodavaca.

Generalni sekretar Komore Dragan Šepa istakao je da podsticaji ciljaju tehnološko unapređenje privrede, prelazak na zelenu i cirkularnu ekonomiju, efikasnije poslovanje, prenos znanja i vještina, te održivi rast plata radnika. Šepa je dodao da zakon doprinosi konkurentnosti privrede, ravnomjernom regionalnom razvoju i transferu novih tehnologija.

Direktor Unije poslodavaca Republike Srpske Saša Aćić rekao je da zakon donosi pravnu sigurnost, transparentnost i predvidivost, što privredi trenutno najviše treba.

„Privreda ne može planirati razvoj, investicije i rast plata ukoliko nema jasna pravila igre i ne zna da li će i kada podsticaji biti realizovani“, naglasio je Aćić.

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Anđelka Kuzmić dodala je da je politička stabilnost Srpske siguran prostor za domaće i strane investicije.

„U posljednjih mjesec dana imamo jasne pokazatelje da nam dolaze investitori. Odluka Svjetske banke o novim zaduženjima minimalna je, a direktno će pomoći i poljoprivrednicima“, rekla je Kuzmićeva.

Šef Kluba poslanika SDS-a Ognjen Bodiroga istakao je da zakon treba da podstiče istinske privrednike, a ne one koji bankovne kredite ne mogu da vrate, te da je važno vratiti sistem odgovornosti u ekonomiji.