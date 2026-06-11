Vukanović i PDP RS će imati zajedničku listu na izborima: Crnadak za Mondo komentarisao ovu odluku

Igor Crnadak potvrdio je da Lista za pravdu i red i njegova stranka PDP RS idu zajedno na izbore.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Lista za pravdu i red i Partija demokratskog progresa Republike Srpske će na predstojećim Opštim izborima u Bosni i Hercegovini nastupiti na zajedničkim listama, potvrdio je to Igor Crnadak za Mondo.

Kako kaže predsjednik PDP – RS ne radi o nikakvom spajanju partija nego isključivo o zajedničkoj listi.

„U skladu sa Izbornim zakonom formiramo zajedničke liste i ta lista će se zvati „Lista za pravdu i red Nebojša Vukanović – PDP RS – Igor Crnadak“. Dakle, pravimo zajedničke liste, ne pravimo nikakav ulazak jedne partije u drugu, nego isključivo baš to, zajednička lista zbog visokog stepena podudarnosti toga kako vidimo budućnost Republike Srpske nakon izbora. I to je razlog zašto smo se odlučili na ovaj potez“, rekao je Crnadak.

Prema njegovim riječima, ova lista će biti garancija da će slučajevi poput Vijadukta, Serdarova, IRB-a dobiti sudski epilog.

„Ova lista će biti garancija da će slučajevi poput Vijadukta, Serdarova, IRB-a i tako dalje dobiti sudski epilog. Ova lista će biti garancija da slučajevi poput toga kada neki funckioner izazove sabraćajnu nesreću u alkoholisanom stanju, da će javnost u roku od 24 sata imati apsolutno sve detalje oko toga“, rekao je on i dodao:

„Ova lista je garancija da oni koji nemaju nikakvu funkciju, ne mogu držati govore u okviru republičkog protokola ili lomiti slavske kolače, ova lista jednostavno je garancija da će stvari biti drugačije nakon izbora 4. oktobra. I to je ono što ljudi treba da znaju. Jednostavno nema tu nikakve drame.“

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Crnadak je istakao da svaka politička opcija unutar liste zadržava svoju autonomiju i politički pravac, ali da je do saradnje došlo radi ukrupnjavanja glasova i ostvarivanja boljeg ukupnog rezultata. On je naglasio da će uložiti maksimalne napore kako bi opozicija imala samo jednog, zajedničkog kandidata za ključne funkcije, podsjećajući da je to ranije definisao i sporazumom u 10 tačaka.

Prema njegovim riječima, u tim odnosima nema lične ljubavi, ali je manifestacija jedinstva kroz jednog kandidata ključna i on će se za to boriti do kraja.

„Nastaviću da radim na tome jer mislim da demonstracija jedinstva opozicije je dovoljna, odnosno manifestacija tog nekakvog zajedničkog nastupa je sasvim dovoljna da imamo samo po jednog kandidata. Nema tu nikakve ljubavi, neće ni biti, ali dovoljno da imamo samo po jednog kandidata i ja ću do zadnjeg atoma snage se boriti za to.“

Crnadak smatra kako je dao odlično rješenje u pomenutom sporazumu, te je pozvao sve koji imaju bolje rješenje da ga ponude.

„Mislim da sam dao odlično rješenje koje uključuje sve i otvara prostor za sve u svom sporazumu u 10 tačaka. Ako neko ima bolje rješenje neka ga da, ali sva druga rješenja koja sam ja vidio uključuju samo par aktera a u ovim ostalima kažu vi tu ne pripadate, to nije to.“

"Svi koji tvrde da su opozicija su dobrodošli", poručio je Crnadak, ističući da je zbog toga ponudio konkretno rješenje. On je naglasio da je njegov sporazum u 10 tačaka najbolji model u ovom momentu, te je uputio jasan poziv kolegama iz opozicije da još jednom pročitaju dokument i ujedine se oko njega.