37.000 tona toksičnog otpada iz EU pronađeno zatrpano u Gospiću: Milanović traži ostavke, Plenković negira aferu

Plenković sazvao hitnu sjednicu Vlade Hrvatske, Milanović traži ostavke i kažnjavanje odgovornih. Politička bura u Hrvatskoj zbog nelegalnog odlaganja opasnog otpada kod Gospića.

Izvor: Incijativa Gospić je naš dom

Premijer Hrvatske Andrej Plenković sazvao je hitan sastanak Vlade Hrvatske zbog otkrića da se opasan otpad ilegalno odlaže u Gospiću, piše "Jutarnji list". Stručnjaci su otkrili ozbiljno zagađenje zemljišta i podzemnih voda nakon čega je reagovao predsjednik Hrvatske Zoran Milanović koji je izjavio da se zemlja u Lici godinama zatrpava opasnim materijama koje dolaze iz Evropske unije.

Kod Like je pronađeno oko 37.000 tona otpada među kojima su ostaci elektronske i medicinske opreme, plastika i drugi materijali. Opozicija tvrdi da tu ima čak i teških metala, dok su u podzemnim vodama pronađena PFAS jedinjenja, takozvane "vječne hemikalije".

Plenković je danas održao vanrednu konferenciju za medije povodom ove afere i negirao je optužbe na račun Vlade Hrvatske. Tvrdi da nema mjesta panici i da se ovde radi o širenju panike kroz dezinformacije.

Šta je pronađeno kod Gospića?

Kod Gospića je pronađeno oko 37.000 tona otpada među kojima ima plastike, ostaci elektronske i medicinske opreme, dok opozicija tvrdi da su pronađena i PFAS jedinjenja, takozvane "vječne hemikalije". U međuvremenu su objavljeni i rezultati vještačenja Agencije za zaštitu životne sredine.

Rezultati su pokazali da se na lokaciji bivšeg silosa Parka prirode "Velebit" nalazi oko 37.000 tona mješovitog tehnogenog otpada. Tu su ostaci obrade električne i elektronske opreme, medicinski otpad, plastika kao i građevinski i mineralni materijali.

Dio pronađenog otpada klasifikovan je kao opasan i ekotoksičan. U zemljištu je pronađena povećana koncentracija teških metala, dok u podzemnim vodama zaista ima jedinjenja PFAS što je opozicija tvrdila i ispostavilo se da su imali prave informacije.

Opozicija je saopštila da je lokalno stanovništvo ugroženo što je odbacio Plenković. Premijer Hrvatske je izjavio da je na sastanku bio direktor Hrvatskog zavoda za javno zdravlje koji je, prema njegovim rečima, potvrdio da nema ugrožavanja vode u Lici i da je ona bezbjedna za upotrebu i piće.

"Za otpad koji je zakopan i pomiješan sa zemljom, a koji se zbog svog sastava može klasifikovati kao opasan, potrebno je pronaći kompanije koje imaju odgovarajuće kapacitete za njegovo zbrinjavanje, budući da Hrvatska nema odgovarajuću lokaciju ni postrojenje", naveo je Plenković.

Vidi opis 37.000 tona toksičnog otpada iz EU pronađeno zatrpano u Gospiću: Milanović traži ostavke, Plenković negira aferu Zoran Milanovic i supruga Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: EPA-EFE/ANTONIO BAT Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Damir SENCAR / AFP / Profimedia Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Luka Stanzl/PIXSELL / Xinhua News / Profimedia Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Luka Kolanovic / imago stock&people / Profimedia Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Damir SENCAR / AFP / Profimedia Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Luka Stanzl/PIXSELL / Xinhua News / Profimedia Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Profimedia Br. slika: 7 7 / 7

Sukob Plenkovića i Milanovića

Milanović je ošto osudio ovaj slučaj koji je izazvao veliku političku krizu. Milanović je ovaj slučaj nazvao "ekocidom" (ekološkim genocidom) i traži hitnu sanaciju i kažnjavanje odgovornih.

"Vlada Hrvatske više ni dana ne može da se pravda procedurama i javnim konkursima, jer je nedvosmisleno ugroženo zdravlje ljudi i preti trajno zagađenje prostora. Prošlo je previše vremena otkako je otkriveno da se lička zemlja truje opasnim otpadom iz zemalja Evropske unije i da se javno dobro koristi za privatne interese i zaradu. Čini se da se sve događalo uz pomoć sada smijenjenog glavnog državnog inspektora", naveo je Milanović.

Kako je otkrivena ekološka katastrofa kod Gospića?

Nezakonito odlaganje otpada kod Gospića traje godinama, istraga je dosad utvrdila da je dopremanje i odlaganje otpada počelo 2021. godine. Samo godinu dana kasnije, 2022, kompanija "Tipos resurs", koja se bavila upravljanjem i reciklažom plastičnog otpada, je tada dobila dozvolu Ličko-senjske županije za upravljanje neopasnim otpadom.

Sumnja se da je otpad dopreman u Hrvatsku iz inostranstva, a prikazivan je kao materijal za reciklažu. Potom je otpad nezakonito zakopavan ili odlagan na otvorenim površinama.

Afera je prvobitno izbila u februaru 2025. godine kada je hrvatska policija uhapsila 13 osoba uz pomoć Evropola. Pokrenuta je istraga protiv 10 ljudi i četiri kompanije, a onda je istraga proširena da bi u novembru 2025. godine USKOK uhapsio tadašnjeg glavnog državnog inspektora Andriju Mikulića zbog sumnje u korupciju koji je negirao te navode.