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Bahato kod plaže Abacija: Kamere snimile osobu koja je nepropisno odložila kabasti otpad

Bahato kod plaže Abacija: Kamere snimile osobu koja je nepropisno odložila kabasti otpad

Autor Dušan Volaš
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U neposrednoj blizini šetališta i plaže Abacija zabilježeno je nepropisno odlaganje kabastog otpada.

Kod Abacije nepropisno odložen kabasti otpad Izvor: Grad Banjaluka

Nadzorne kamere, koje se nalaze na pomenutoj lokaciji, evidentirale su ovaj slučaj, a na snimku je jasno vidljiva osoba koja je otpad odložila na javnoj površini, saopštila je Gradska uprava.

"Podsjećamo da je odlaganje kabastog otpada na javnim površinama zabranjeno, te nadležni još jednom apeluju na a sve sugrađane da otpad odlažu isključivo na za to predviđenim lokacijama i u skladu sa važećim propisima", naveli su.

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Tagovi

Banjaluka otpad

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