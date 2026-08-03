Obilježavanje 31 godine od "Oluje": U Banjaluci i širom Srpske počinje program sjećanja na stradanje Srba iz Krajine

Komemorativna akademija povodom 31 godine od egzodusa Srba iz Republike Srpske Krajine u zločinačkoj hrvatskoj akciji "Oluja" biće održana večeras kod Hrama Hrista Spasitelja u Banjaluci.

Izvor: SRNA/Zorica Simeunović

Akademiju "Da se ne zaboravi – marama plava", koja će početi u 20.00 časova, organizuje Dokumentaciono-informacioni centar "Veritas".

Ispred Hrama Hrista Spasitelja u 20.40 časova biće otvorena izložba "Da se ne zaboravi - granatiranje Hrvatske vojske na izbjegličke kolone na Petrovačkoj cesti i Svodni", dok će u Parku oslobođenja u Banjaluci u 21.00 čas biti prikazan dokumentarni film Tihane Bajić "Petrovačka cesta".

Sutra u 11.00 časova u Hramu Hrista Spasitelja biće služen parastos za sve postradale u operaciji "Oluja", u 12.00 časova biće položeno cvijeće na centralno spomen-obilježje poginulim borcima Odbrambeno-otadžbinskog rata, a u 13.00 časova u Kući Milanovića biće održana tribina "Dani tuge i sjećanja".

Predstavnici "Veritasa" prisustvovaće istog dana od 20.00 časova "Danu sjećanja" – obilježavanju stradanja u "Oluji", koji u Mrkonjić Gradu zajednički organizuju Republika Srpska i Srbija.

U srijedu, 5. avgusta u 10.00 časova na Perduvovom groblju biće služen pomen i položeni vijenci na spomenik poginulim Dalmatincima na Dinari, a u 11.00 časova cvijeće će biti položeno na grob Bore Martinovića na Novom groblju.

U četvrtak, 6. avgusta, u 10.00 časova biće služen parastos u Hramu Svetih apostola Petra i Pavla u Novom Gradu.

Nakon parastosa, uz magistalni put od Hrama Svetih apostola Petra i Pavla prema graničnom prelazu biće zapaljene svijeće, a sa mosta preko kojeg su u avgustu 1995. godine prešle kolone izbjeglih Srba, biće spušten vijenac u rijeku Unu.

U Svodni kod Novog Grada gdje je hrvatska avijacija gađala izbjegličku kolonu u 12.00 časova biće služen pomen i položeni vijenci kod spomen-krsta.

U petak, 7. avgusta, u 11.00 časova biće služen parastos i biće položeni vijenci na spomen–krstu na Petrovačkoj cesti, a nakon toga od 12.30 časova predviđen je obilazak spomen–sobe u Drniću i prijem kod načelnika ove opštine.

"Veritas" će obilježiti 31 godinu od egzodusa Srba iz Republike Srpske Krajine u zločinačkoj hrvatskoj akciji "Oluja" u saradnji sa lokalnim samoupravama, Srpskom pravoslavnom crkvom i krajiškim udruženjima.

Zločinačka akcija "Oluja" počela je 4. avgusta 1995. godine ofanzivom hrvatske vojske i policije, te jedinica HVO-a na području Banije, Like, Korduna i sjeverne Dalmacije, tokom koje je sa vjekovnih ognjišta protjerano više od 220.000 krajiških Srba.

Na ažuriranoj evidenciji "Veritasa" nalaze se imena 1.904 poginula i nestala Srbina u toku i poslije ove akcije, među njima je 1.250 civila od kojih su oko tri četvrtine bile starije od 60 godina.

Među žrtvama je i desetoro djece mlađe od 14 godina i 566 žena, od kojih su oko četiri petine bile starije od 60 godina.

Međunarodni sud pravde je u presudi iz februara 2015. godine "Oluju" okvalifikovao kao etničko čišćenje, ali ne i kao genocid iako svjetski eksperti za tu oblast tvrde da je ta operacija imala sve karakteristike genocida.