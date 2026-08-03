Nastavak toplotnog talasa: I danas veoma vruće sa temperaturama do 40 stepeni

U svim dijelovima BiH i danas će biti pretežno sunčano i vruće.

Izvor: Mondo - Haris Krhalić

Maksimalna temperatura vazduha iznosiće od 35 do 40 stepeni Celzijusovih, u višim predjelima od 29, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće slab do umjeren istočni i sjeveroistočni vjetar, u Hercegovini južnih smjerova.

U Republici Srpskoj i FBiH jutros je sunčano, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

STANJE NA PUTEVIMA

Na većini puteva u Republici Srpskoj i Federaciji BiH saobraćaj se odvija redovno, saopšteno je iz Auto-moto saveza /AMS/ Republike Srpske.

Na dionicama u usjecima mogući su odroni.

Zbog privremenog izmještanja dijela trase magistralnog puta dionica Kozarac-Lamovita, biće izmjene režima saobraćaja.

Zbog izgradnje pristupne saobraćajnice za čvorište "Omarska" izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja na dionici magistralnog puta Lamovita-Ivanjska.

Na snazi je izmjena režima u saobraćaju na dionici Podromanija-Sumbulovac radi izgradnje treće trake.

Zbog radova na proširenju javne rasvjete na auto-putu Gradiška-Banjaluka, na dionici Mahovljani-Glamočani, biće izmjena u saobraćaju radnim danima i subotom od 7.00 do 17.00 časova.

Na magistralnom putu Dobro Polje-Miljevina saobraćaj se za vozila do 3,5 tone odvija naizmjenično jednom kolovoznom trakom, dok je za vozila preko 3,5 tone i dalje obustavljen i preusmjerava se na alternativne pravce.

Zbog proširenja mosta izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja na dionici magistralnog puta Vršani-Bijeljina jedan. U toku je rekonstrukcija i dogradnja mosta preko Majevičkog kanala, na samom ulazu u Bijeljinu iz pravca Brčkog. Sva vozila ukupne mase do 3,5 tona usmjeravaće se preko privremene obilaznice u neposrednoj blizini gradilišta, dok će se vozila ukupne mase preko 3,5 tona usmjeravati preko regionalnog puta koji prolazi kroz naselje Velika Obarska.

Zbog sanacije klizišta na dionici magistralnog puta Dobro Polje-Miljevina biće izmjena u odvijanju saobraćaja uz postavljenu saobraćajnu signalizaciju.

Radi uključivanja i isključivanja mehanizacije angažovane na izgradnji auto-puta na koridoru "Pet ce" od mosta Rudanka do tunela Putnikovo brdo dva, izmijenjen je režim saobraćaja na dionici magistralnog puta Rudanka-Doboj.

U toku je sanacija magistralnog puta Rača-Bijeljina, rejon Balatuna i Trnjaka. Saobraćanje će biti usporeno sa privremenim prekidima u trajanju od 10 minuta, prema privremenoj saobraćajnoj signalizaciji.

Zbog oštećenja mosta na magistralnom putu Sastavci-Ustiprača saobraćaj se odvija jednom trakom. Brzina kretanja vozila ograničena je na 30 kilometara na čas. Na mostu je zabranjen saobraćaj za vozila čija dozvoljena masa prelazi 30 tona.

Radi minerskih radova od 7.00 do 15.00 časova, po potrebi, u trajanju od pet do 10 minuta, biće obustave saobraćaja na magistralnom putu Lapišnica-LJubogošta, mjesto Han Derventa.

Zbog aktiviranog klizišta, obustavljen je saobraćaj za sve kategorije vozila, na dionici regionalnog puta S. Ugljevik-Glavičice, i odvija se alternativnim pravcima.

Zbog aktiviranih klizišta, jednom trakom, naizmjeničnim propuštanjem vozila, saobraćaj se odvija na regionalnom putu Ukrina-Gornja Vijaka.

Na mostu kralja Aleksandra u opštini Rudo zabranjen je saobraćaj za motorna vozila ukupne mase preko 10 tona, dok se za putnička vozila ograničava brzina kretanja na 20 kilometara na čas.

Na dionici magistralnog puta Brod na Drini-Šćepan Polje zabranjen je saobraćaj za sva vozila čija ukupna masa prelazi 12 tona i čija dužina prelazi osam metara.

Zbog nastavka izgradnje poddionice auto-puta Nemila-Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja-Nemila, a saobraćaj je preusmjeren na magistralni put M-17.

Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica auto-puta Lašva-Kakanj, u dužini od šest kilometara, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno, suprotnom stranom auto-puta.

Na auto-putu A-1, dionici Sarajevo zapad-Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku.

Na magistralnim putevima Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tona saobraćaj i dalje obustavljen.

Na magistralnom putu Sarajevo-Lapišnica, zbog postavljanja rasvjete u tunelu Vratnik svakog radnog dana od 7.00 do 16.00 časova saobraćaj se odvija usporeno, jednom trakom.

Na graničnim prelazima Gradiška, Donja Gradina, Zupci, Deleuša, Hum, Doljani, Ivanica, Izačić i Velika Kladuša pojačana je frekvencija vozila na izlazu iz BiH. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta.

S obzirom na to da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prelazima je promjenljivo, gužve i duža zadržavanja su očekivani.

Do kraja septembra u funkciji je granični prelaz Krstac na putu Gacko-Nikšić.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone.

Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.