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Sutra još toplije, temperatura do 42 stepena

Sutra još toplije, temperatura do 42 stepena

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
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U cijeloj Bosni i Hercegovini sutra će preovladavati sunčano i veoma toplo vrijeme. Na jugu zemlje temperatura će dostići i 42 stepena Celzijusova.

vrućina Izvor: Shutterstock

U cijeloj BiH i sutra će biti sunčano i vruće, sa temperaturom vazduha do 42 stepena Celzijusova.

Vjetar će biti slab do umjeren, istočnog smjera, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Jutarnja temperatura vazduha biće od 14 do 19, na jugu do 25, a najviša dnevna od 33 do 39, na jugu do 42 stepena Celzijusova, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

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