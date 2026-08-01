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Likvidiran visokopozicionirani član škaljarskog klana: Htio da ubije Veljka Belivuka prije njegovog hapšenja

Likvidiran visokopozicionirani član škaljarskog klana: Htio da ubije Veljka Belivuka prije njegovog hapšenja

Izvor mondo.rs
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U Nikšiću ubijen Jovan Mrvaljević, visokopozicionirani pripadnik "škaljarskog klana" koji je početkom 2021. godine htio, navodno, da ubije Veljka Belivuka.

U Nikšiću ubijen Jovan Mrvaljević Izvor: MONDO/Stefan Stojanović/Ana Vukčević

Večeras je ubijenJovan Mrvaljević, visokopozicionirani pripadnik "škaljarskog klana", javljaju "Vijesti". Policija traga za počiniocima zločina koji se dogodio večeras u Nikšiću u Crnoj Gori.

Mrvaljević je bio, prema pisanju crnogorskog lista, visokopozicionirani pripadnik "škaljarskog klana". On je, navodno, planirao ubistvo Veljka Belivuka i Marka Miljkovića početkom 2021. godine u Tivtu.

"Večeras je u Nikšiću, oko 20 časova, u naselju Kapino polje, došlo do upotrebe vatrenog oružja od strane za sada nepoznatog lica, na štetu J. M. iz Nikšića, člana jedne OKG, koji je ovom prilikom lišen života. Službenici Uprave policije - Regionalnog centra bezbjednosti 'Zapad', u saradnji sa nadležnim državnim tužiocem u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, preduzimaju sve zakonom propisane i hitne mjere i radnje u cilju utvrđivanja svih okolnosti i potpunog rasvjetljavanja događaja", navodi se u saopštenju Uprave policije.

Ko je Veljko Belivuk?

Veljko Belivuk je nekadašnji vođa navijača Partizana koji je uhapšen 4. februara 2021. godine u Beogradu zbog sumnje da je bio na čelu organizovane kriminalne grupe koja je počinila sedam ubistava, silovanje i da se bavila trgovinom narkoticima i oružjem. On je prvooptuženi, dok je drugooptuženi Marko Miljković, njegov prijatelj i najbliži saradnik. Pripadnicima njegove organizovane kriminalne grupe, takozvanih "Principa", se sudi pred Specijalnim sudom u Beogradu.

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Tagovi

Veljko Belivuk klanovi ubistvo Crna Gora

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