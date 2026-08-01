EU sazvala hitan sastanak zbog masovnog priliva migranata u Seutu

Ministri država Evropske unije održaće 4. avgusta hitan video-sastanak posvećen masovnim prelascima migranata u špansku enklavu Seutu.

Izvor: Juan Carlos Lucas / Zuma Press / Profimedia

Ministri EU održaće u utorak, 4. avgusta, hitan video-konferencijski sastanak na kojem će biti riječi o masovnim prelazima migranata u špansku sjevernoafričku enklavu Seutu, saopšteno je iz sjedišta EU.

Irska, koja predsjedava Uniji po principu rotacije, saopštila je da je sazvala sastanak Savjeta EU za pravosuđe i unutrašnje poslove.

Sastanak će voditi irski ministar pravosuđa, unutrašnjih poslova i migracija DŽim O'Kalahan, navodi se u saopštenju.