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EU sazvala hitan sastanak zbog masovnog priliva migranata u Seutu

EU sazvala hitan sastanak zbog masovnog priliva migranata u Seutu

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
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Ministri država Evropske unije održaće 4. avgusta hitan video-sastanak posvećen masovnim prelascima migranata u špansku enklavu Seutu.

EU u utorak održava hitan sastanak o migrantskoj krizi u Seuti Izvor: Juan Carlos Lucas / Zuma Press / Profimedia

Ministri EU održaće u utorak, 4. avgusta, hitan video-konferencijski sastanak na kojem će biti riječi o masovnim prelazima migranata u špansku sjevernoafričku enklavu Seutu, saopšteno je iz sjedišta EU.

Irska, koja predsjedava Uniji po principu rotacije, saopštila je da je sazvala sastanak Savjeta EU za pravosuđe i unutrašnje poslove.

Sastanak će voditi irski ministar pravosuđa, unutrašnjih poslova i migracija DŽim O'Kalahan, navodi se u saopštenju.

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Tagovi

migranti EU Španija kriza

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