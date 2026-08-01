Tragedija u Hrvatskoj: U požaru kuće poginuli otac i dvoje djece

Otac i dvoje djece poginuli su u požaru u porodičnoj kući u hrvatskom Zagorju, prenose lokalni mediji.
Iz policije je saopšteno da su u požaru u Svetom Križu Začretju poginula tri lica i da je policija o tome obaviještena u 7.24 časa.
Lokalni portal piše da su u požaru poginuli otac i dvoje djece, od kojih je jedno završavalo srednju školu, a drugo je završilo osnovnu.
Prema riječima komšija, čula su se tri pucnja, nakon čega je izbio požar, a supruga, odnosno majka je radila pa nije bila u kući.
Policija utvrđuje okolnosti izbijanja požara i uzrok smrti stradalih.
(Srna)