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Tragedija u Hrvatskoj: U požaru kuće poginuli otac i dvoje djece

Tragedija u Hrvatskoj: U požaru kuće poginuli otac i dvoje djece

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
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Otac i dvoje djece poginuli su u požaru u porodičnoj kući u hrvatskom Zagorju, prenose lokalni mediji.

U požaru kuće poginuli otac i dvoje djece Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Iz policije je saopšteno da su u požaru u Svetom Križu Začretju poginula tri lica i da je policija o tome obaviještena u 7.24 časa.

Lokalni portal piše da su u požaru poginuli otac i dvoje djece, od kojih je jedno završavalo srednju školu, a drugo je završilo osnovnu.

Prema riječima komšija, čula su se tri pucnja, nakon čega je izbio požar, a supruga, odnosno majka je radila pa nije bila u kući.

Policija utvrđuje okolnosti izbijanja požara i uzrok smrti stradalih. 

(Srna)

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Tagovi

Hrvatska požar tragedija

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