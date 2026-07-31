Združena akcija 10 vatrogasnih jedinica: Ugašen veliki požar kod Teslića, izgorjeli generatori, solarni paneli...

Vatrogasci su tokom noći lokalizovali požar u fabrici "Elgrad" u Donjem Rankoviću, izjavio je starješina Teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Teslić Savo Bubić.

Izvor: PU Doboj

Bubić kaže da su i dalje aktivni na gašenju požara i naveo da je na požarištu bilo više od 60 vatrogasaca sa 25 vozila iz 10 vatrogasnih jedinica iz Republike Srpske i Federacije BiH.

Načelnik Civilne zaštite u Tesliću Dule Borić rekao je da je tokom vatrene stihije u potpunosti izgorjela glavna hala sa generatorima, fotonaponskim pločama i kubici drvnih sortimenata, te da je šteta ogromna.

Na gašenju požara su, osim iz Teslića, bili angažovani vatrogasci iz Doboja, Tešnja, Maglaja, Žepča, Prnjavora, Kotor Varoša, Stanara, Jelaha, kao i iz Dobrovoljnog vatrogasnog društva iz Očauša.

Iz dobojske Teritorijalne vatrogasno–spasilačke jedinice rečeno je da su kao ispomoć intervenisali juče od 18.00 časova do jutros u 4.00 časa, i da je šteta na fabrici totalna.

Iz Policijske uprave Doboj ranije je rečeno da je požar prijavljen Policijskoj stanici Teslić juče u 16.30 časova.