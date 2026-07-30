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Sve manje vakcinisane djece: BiH i dalje među zemljama sa visokim rizikom od dječije paralize

Sve manje vakcinisane djece: BiH i dalje među zemljama sa visokim rizikom od dječije paralize

Autor Nikolina Damjanić Izvor SRNA
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BiH i dalje spada među zemlje sa visokim rizikom od dječije paralize zbog nedovoljnog obuhvata vakcinacijom, navedeno je u izvještaju koji je danas usvojio Savjet ministara BiH.

shutterstock_1682291752.jpg Izvor: Shutterstock

BiH i dalje spada među zemlje sa visokim rizikom od pojave dječije paralize zbog nedovoljnog obuhvata vakcinacijom, navedeno je u godišnjem izvještaju Komisije za sertifikaciju iskorjenjivanja dječije paralize za prošlu godinu, koji je danas usvojio Savjet ministara BiH.

U izvještaju se navodi da BiH predstavlja zemlju visokog rizika za pojavu i širenje dječije paralize, posebno u kontekstu pojačanih migracija i kretanja stanovništva iz područja sa epidemiološkim rizicima.

Trećom dozom vakcine protiv dječije paralize u 2025. godini obuhvaćeno je svega 67 odsto djece, što je značajan pad u odnosu na 2024. godinu, kada je obuhvat iznosio 79 odsto.

Komisija je upozorila da je potrebno unaprijediti nadzor nad ovom bolešću i ojačati koordinaciju zdravstvenih institucija, uz intenzivniju edukaciju i informisanje građana kako bi se suzbile dezinformacije koje narušavaju povjerenje u vakcinaciju.

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Tagovi

vakcinacija djeca dječija paraliza

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