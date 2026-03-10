Upoznajte Agnes: Medicinska sestra se penje uz 300 metara visoke ljestve da vakciniše djecu (Video)

Medicinska sestra Agnes Nambozo iz Ugande penje se uz opasne drvene ljestve kako bi stigla do planinskih sela i vakcinisala djecu koja nemaju pristup zdravstvenoj zaštiti.

Izvor: YouTube/Screenshot/ PBS NewsHour

Medicinska sestra iz Ugande Agnes Nambozo svakodnevno rizikuje život kako bi stigla do pacijenata u izolovanim planinskim selima na istoku zemlje, gdje djeca i trudnice često nemaju nikakav drugi pristup zdravstvenoj zaštiti.

Nambozo radi u zdravstvenom centru Buluganya Health Centre III u blizini planine Elgon. Da bi došla do nekih zajednica, mora da se popne uz improvizovane drvene ljestve duge oko 300 metara, postavljene uz strmu liticu. Upravo tim putem stiže do sela gdje organizuje vakcinaciju djece i pruža osnovnu medicinsku pomoć.

Majke s malom djecom često ne mogu bezbjedno da se spuste niz te ljestve do ambulante, pa medicinski timovi poput njenog moraju da dolaze do njih. Tokom terenskih posjeta Nambozo vakciniše djecu protiv bolesti poput dječje paralize, morbila i tetanusa, ali i pregleda trudnice, dijeli vitamine i pruža osnovne zdravstvene savjete stanovnicima.

Njena priča postala je poznata širom svijeta nakon što su snimci njenog uspona uz opasne ljestve postali viralni. Lokalni stanovnici kažu da je zahvaljujući njenim dolascima značajno povećan broj djece koja su primila sve potrebne vakcine.

Ipak, rad zdravstvenih radnika u takvim područjima dodatno otežavaju finansijski problemi. Dio zdravstvenih programa u ruralnim područjima Ugande godinama se oslanja na međunarodnu pomoć, a nedavni rezovi u donatorskim programima doveli su do gubitka radnih mjesta među nekim zdravstvenim radnicima koji su bili uključeni u projekte za majke, djecu i borbu protiv bolesti poput HIV-a i tuberkuloze.

Zbog toga su medicinski timovi koji su ostali na terenu, uključujući Nambozo i njene kolege, suočeni sa većim opterećenjem i manjkom resursa.

Uprkos opasnom terenu i sve težim uslovima rada, Nambozo nastavlja da obilazi planinska sela i vakciniše djecu, ističući da su takve terenske posjete često jedina zdravstvena pomoć koju stanovnici tih zajednica imaju.

"Naš moto je da volimo i služimo. Za mene ljubav nije samo riječ, nego djelo", poručila je ova medicinska sestra, koja je za mnoge u tim selima doslovno razlika između života i smrti.