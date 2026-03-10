Ivica Dačić izlazi iz bolnice, Vučić objavio fotografiju: "Nema više ljenčarenja" (Foto)

Ivica Dačić izlazi iz bolnice nakon što je hospitalizovan zbog teške upale pluća 25. februara.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izlazi danas iz bolnice.

"Ivica upravo izlazi iz bolnice. Zahvalan ljekarima što su napravili čudo i srećan zbog njega i porodice koja slavi život i veliku pobjedu. Da se niko ne naljuti, on je socijalista, ja nisam, te se zahvaljujem i Bogu. P.S. od sljedeće nedjelje moraće da mi se pridruži u obavljanju poslova, nema više ljenčarenja", napisao je Vučić na instagramu.

Ivica Dačić primljen je u bolnicu 25. februara.

Iste večeri Ivica Dačić je intubiran i priključen na aparate za disanje, a uz pomoć potpore za disanje je disao sve do 2. marta kada je skinut sa respiratora.

Istog dana kada je Ivica Dačić skinut sa respiratora, ministar zdravlja Zlatibor Lončarizjavio je da je zdravstveno stanje ministra unutrašnjih poslova i predsjednika Socijalističke partije Srbije bolje nego što je bilo, dodajući da ima razloga za optimizam, ali i da se nastavljaju mjere intenzivnog liječenja i terapije.

Dijabetes i pridružene bolesti

Ivica Dačić (60), da podsjetimo više godina boluje od dijabetesa i drugih pridruženih bolesti.

I sam ministar je u više navrata javno govorio o ozbiljnim zdravstvenim problema sa kojima se godinama bori.

Dačić je u martu prošle godine i sam javno priznao pod kakvim pritiskom funkcioniše, otvorenog govoreći o tome koliko je prezasićen i kako mu je, zbog svega, nivo šećera u krvi katastrofalno skočio.

Pored dijabetesa, Dačić je prije tri godine otkrio da je imao problema sa srcem.

