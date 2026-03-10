logo
Pravosnažna presuda: Vasviji Vidović šest mjeseci zatvora zbog skrivanja telefona

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
0

Apelaciono odjeljenje Sud BiH pravosnažno je danas osudilo advokata Vasviju Vidović na šest mjeseci zatvora jer je u zgradi Agencije za istrage i zaštitu (Sipa) BiH sakrila mobilni telefon suspendovanog predsjednika Suda BiH Ranka Debeveca.

AA-20230405-30769667-30769666-VASVIJA_VIDOVIC_ADVOKATICA_FADILA_NOVALICA_PRESUDA_NIJE_PRAVOSNAZNA_ULOZIT_CEMO_ZALBU.jpg Izvor: Anadolija/Samir Jordamović

Vidovićeva je osuđena jer je počinila krivično djelo sprečavanja dokazivanja.

Prema presudi, Vidovićeva je 18. decembra 2023. godine pristupila u službene prostorije Sipe, nakon što ju je kao advokata pozvao Debevec, koji je toga dana uhapšen.

Tada je Debevecu omogućeno da nasamo komunicira sa Vidovićevom, bez prisustva policijskih službenika u posebnoj prostoriji Sipe.

Vidovićeva je, svjesna svojih protivpravnih radnji, sa ciljem da u predmetnom krivičnom postupku znatno oteža dokazivanje ovih krivičnih djela pred Sudom BiH, preuzela telefon "samsung" nakon što ga je Debevec izvadio iz torbe koju je držao kod sebe, saopšteno je iz Suda BiH.

Vidovićeva je kriva jer je preuzela telefon svjesno i znajući da treba biti privremeno oduzet po naredbi Suda BiH i da služi za dokazivanje u krivičnom postupku protiv Debeveca.

Protiv drugostepene presude ne postoji pravo žalbe, a prvostepenom presudom, od februara prošle godine, Vidovićeva je bila osuđena na godinu dana zatvora.

Tagovi

Vasvija Vidović Sud BiH Ranko Debevec

