logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Akcija Sudske policije: Uhapšen zbog teške krađe i centralne potjernice, od decembra bio u bjekstvu

Akcija Sudske policije: Uhapšen zbog teške krađe i centralne potjernice, od decembra bio u bjekstvu

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.ba
0

Pripadnici Okružnog centra Sudske policije Bijeljina uhapsili su A. S. iz Srebrenice, za kojim je bila raspisana centralna potjernica zbog pravosnažne presude za tešku krađu.

Sudska policija Izvor: MONDO

Kako je saopšteno iz Sudske policije, A. S. je pravosnažno osuđen za krivično djelo Teška krađa iz člana 226. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske. 

Hapšenje je izvršeno na osnovu naredbe Osnovnog suda u Srebrenici iz decembra 2025. godine

"Nakon lišenja slobode, navedeno lice je, uz prethodno odobrenje postupajućeg sudije, predato policijskim službenicima Policijske stanice Srebrenica na dalju nadležnost", navedeno je.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Srebrenica hapšenje Sudska policija

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ