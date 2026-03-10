Akcija Sudske policije: Uhapšen zbog teške krađe i centralne potjernice, od decembra bio u bjekstvu

Pripadnici Okružnog centra Sudske policije Bijeljina uhapsili su A. S. iz Srebrenice, za kojim je bila raspisana centralna potjernica zbog pravosnažne presude za tešku krađu.

Kako je saopšteno iz Sudske policije, A. S. je pravosnažno osuđen za krivično djelo Teška krađa iz člana 226. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske.

Hapšenje je izvršeno na osnovu naredbe Osnovnog suda u Srebrenici iz decembra 2025. godine

"Nakon lišenja slobode, navedeno lice je, uz prethodno odobrenje postupajućeg sudije, predato policijskim službenicima Policijske stanice Srebrenica na dalju nadležnost", navedeno je.