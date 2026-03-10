Banjaluka bogatija za trojke: Najljepša vijest iz porodilišta na UKC-u

U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 15 beba, u Banjaluci trojke, rečeno je Srni u porodilištima.
Rođeno je osam djevojčica i sedam dječaka.
U Banjaluci je rođeno sedam beba, među kojima trojke, u Doboju i Istočnom Sarajevu po dvije bebe, a po jedna u Zvorniku, Bijeljini, Trebinju i Nevesinju.
U Banjaluci su rođena četiri dječaka i tri djevojčice, u Doboju dječak i djevojčica, u Istočnom Sarajevu dvije djevojčice, u Zvorniku i Nevesinju po jedan dječak, a u Bijeljini i Trebinju po jedna djevojčica.
Poroda nije bilo u Prijedoru, Foči i Gradišci.