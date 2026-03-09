logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Povećana potražnja privremeno ispraznila zalihe: Stabilizacija snabdijevanja gorivom u FBiH očekuje se u srijedu

Povećana potražnja privremeno ispraznila zalihe: Stabilizacija snabdijevanja gorivom u FBiH očekuje se u srijedu

Autor Dušan Volaš
0

Povećana kupovina dovela je do značajnog pražnjenja zaliha goriva kod distributera u Federaciji BiH, a stabilizacija snabdijevanja očekuje se u srijedu, 11. marta, saopšteno je iz Ministarstva energije, rudarstva i industrije FBiH.

Benzinska pumpa Izvor: Slaven Petković - Mondo

Navode da su privremene poteškoće u snabdijevanju u najvećoj mjeri posljedica naglo povećane potražnje u proteklih nekoliko dana koja je motivisana strahom od mogućeg nedostatka goriva.

"Trenutno je evidentno da su takozvana tercijarna skladišta, odnosno zalihe kod građana i privrede, znatno povećane, dok su primarna i sekundarna skladišta kod uvoznika i distributera privremeno smanjena u odnosu na uobičajene nivoe", navodi se u saopštenju.

Iz Ministarstva dodaju da su u stalnom kontaktu sa svim učesnicima na tržištu nafte i naftnih derivati koji ulažu maksimalne napore kako bi se ova situacija prevazišla u najkraćem roku.

Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić izjavio je da je sa premijerom Nerminom Nikšić emdogovoreno održavanje sastanka u srijedu, 11. marta, na kojem bi bilo razgovarano o snabdijevanju naftom i naftnim derivatima u FBiH.

On je dodao da će Ministarstvo, imajući u vidu aktuelna dešavanja na globalnom tržištu energenata i odluke koje su donijele pojedine susjedne države, Vladi FBiH predložiti dodatne mjere s ciljem dugoročnog obezbjeđivanja stabilnog i sigurnog snabdijevanja naftom i naftnim derivatima.

Možda će vas zanimati

Tagovi

gorivo Federacija BiH

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ