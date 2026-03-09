logo
Čitaoci reporteri

Prve riječi Dačića iz bolnice: "Vratio sam se u život" (Video)

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.rs
0

Ivica Dačić se oglasio prvi put po prijemu u bolnicu 25. februara.

Ivica Dačić se oglasio prvi put iz bolnice Izvor: Stefan_Stojanovic/@Stefan_Stojanovic

Potpredsjednik Vlade Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić oglasio se na svom "Instagram" nalogu po prvi put od prijema u bolnicu u sredu 25. februara. I dalje se nalazi u bolnici, ali mu je dosta bolje.

"Dragi prijatelji, prvi put vam se obraćam posle tog strašnog dana 25. februara. Vratio sam se u život!

Još sam u bolnici, ali Konzilijum koji je formirao ministar Lončar mi je najavio da bih ovih dana trebalo da izađem i liječenje nastavim u kućnim uslovima. Taj crni dan mi je jasno ukazao šta i ko bi trebalo da budu moji prioriteti.

Dan u kojem sam usnuo na odlasku iz života, pet dana bez svijesti na ivici između života i smrti, i mog ponovnog buđenja na dan rođenja moga pokojnog oca Desimira, 2. marta. Hvala svima koji ste vjerovali, strepili i molili se za mene.

Neka vam se dobrim sve vrati. Hvala divnim ljekarima i medicinskom osoblju Klinike za pulmologiju Univerzitetskog Kliničkog centra.

Hvala onima što su bili uz mene, hvala i onima koji nisu, jer su mi pomogli da shvatim da moju pažnju nisu ni zasluživali. Hvala mom bratu Aleksandru Vučiću, mojoj porodici, prijateljima i partijskim drugovima i drugaricama, državnim organima, crkvi, svima koji ste se molili da me Gospod sačuva i zaštiti.

Prije više od 15 godina Kemal Monteno i ja smo zajedno pevali njegovu pjesmu, za koju nisam ni slutio da ću je živjti. Vratio sam se, živote!

Hvala svima koji su pomogli da mi ne bude suđeno, jer nema smrti bez sudnjega dana. Hvala svima", napisao je Ivica Dačić.

Da podsjetimo, Dačić je primljen na odjeljenje pulmologije u Kliničkom centru zbog zapaljenja oba plućna krila. Po prijemu je intubiran i stavljen je na respirator.

Tagovi

Ivica Dačić

