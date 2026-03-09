"Radnici dovedeni na rub egzistencije": Službenici institucija BiH najavili masovni protest za 31. mart

Službenici zaposleni u institucijama Bosne i Hercegovine najavili su da će 31. marta u 12 sati održati masovni protest.

Naveli su kako su izgubili vjeru u institucije te da su dovedeni na rub egzistencije čekajući da se usvoji zakon koji je na dnevnom redu Doma naroda Parlamenta BiH, koji ne održava sjednice mjesecima zbog političkih prepucavanja, od devetog mjeseca prošle godine.

Ana Mrnjavac, predsjednica Sindikata Uprave za indirektno oporezivanje BiH, kazala je kako je odluka o protestima donesena na današnjem sastanku predstavnika svih reprezentativnih sindikata, prenose sarajevski mediji.

"Tražili smo četiri uslova, dva su ispunjena kada su usvojili budžet za 2025. godinu u isplatili jednokratnu naknadu koja je bila razlika u osnovici za obračun plate koju smo mi zaradili. Nažalost, dali smo prostora do 31.12. da se ispune i druga dva zahtjeva, budžet za 2026. trebao je biti usvojen, ali od njega do danas nema ništa. Svjesni smo činjenice da je sve usporeno, ali očekivali smo da će naš treći zahtjev što se tiče Izmjena i dopuna Zakona o platama i naknadama u kontekstu izmjene odredbe kojom je primjena osnovice plate vezana s primjenom budžeta biti usvojen, ali Dom naroda još nije zasjedao", kazala je Mrnjavac.

Kako je navela, odluka o održavanju protesta bila je jednoglasna. Ukoliko se na taj dan održi sjednica Doma naroda, donijeli su odluku da će istoj prisustvovati kako bi, ističe, pokazali da oni postoje i da se bore samo za ono što im pripada - plate koje su zaradili.

"Prava zaposlenih u institucijama su stavljena na marginu svih dešavanja. Ne isključujemo radikalne mjere, ali ne bismo sada o tome. Svi bi se trebali sramiti ove situacije, doveli su nas na rub egzistencije. Prosječni državni službenik ima platu 1.500 KM kojom hrani četveročlanu porodicu. Oni nemaju osjećaj, a naplaćaju 7.000 KM - 8.000 KM. Ne bi trebali biti plaćeni za bilo koju sjednicu koju napuste ili otkažu jer čime su zaradili taj novac? Ničim. Neko ko samo dođe i napravi trošak dolaska i vrati se, da uzima toliki novac - to je prestrašno", poručila je Mrnjavac.