"Nema više kalkulacija": Prevoznici uputili apel institucijama BiH zbog vozača

Konzorcijum Logistika BiH upozorio je da su ugroženi pravo na rad profesionalnih vozača i lanci snabdijevanja, te zatražio hitnu i jedinstvenu reakciju institucija BiH prema Evropskoj komisiji.

Izvor: Srna/Milena Koprivica

Konzorcijum Logistika Bosne i Hercegovine upozorio je da su pravo na rad profesionalnih vozača i funkcionisanje lanaca snabdijevanja ozbiljno ugroženi te pozvao institucije BiH da bez odlaganja i jedinstveno reaguju prema Evropskoj komisiji, jer bi primjena najavljenih odluka od januara 2026. godine mogla dovesti do eliminacije trećine vozača i teških posljedica po privredu.

U saopštenju upućenom članovima Predsjedništva BiH, Savjeta ministara i entitetskih vlada, Konzorcijum navodi da više nema prostora za kalkulacije i administrativna odlaganja, te da je neophodan odlučan institucionalni nastup prema Evropskoj komisiji radi zaštite prava na rad i očuvanja nesmetanog protoka robe.

Konzorcijum, koji okuplja najveći broj drumskih prevoznika u BiH i djeluje u koordinaciji sa partnerskim organizacijama iz Srbije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije, ističe da su tokom posljednje dvije godine vodili intenzivan institucionalni dijalog sa Evropskom komisijom i nadležnim tijelima, uključujući brojne sastanke u Briselu i u okviru Berlinskog procesa.

Naglašavaju da profesionalni vozači nisu turisti, azilanti niti bezbjednosna prijetnja, već nosioci ekonomskog sistema i ključni stub lanaca snabdijevanja. Kako se navodi, svi vozači posjeduju važeće profesionalne kvalifikacije, uredno su zaposleni u BiH, imaju zaključen ugovor o radu i ispunjavaju sve poreske, socijalne i bezbjednosne standarde, dok transportne kompanije posluju u skladu sa domaćim i evropskim propisima.

Uprkos tome, upozorava se da bi odluke koje stupaju na snagu od 15. januara 2026. godine mogle dovesti do gubitka oko jedne trećine transportnih kapaciteta, što bi izazvalo ozbiljne poremećaje u uvozu i izvozu, prekide ugovora, nestašice i direktan udar na industriju, trgovinu i energetsko snabdijevanje.

Posebno se ističe da bi od 26. januara 2026. godine u lancima snabdijevanja BiH i regiona moglo biti ugroženo najmanje milion tona robe, što bi imalo dalekosežne posljedice po ukupnu ekonomsku stabilnost Zapadnog Balkana, koji se u više od 90 odsto oslanja na drumski transport.

Konzorcijum Logistika BiH pozvao je institucije BiH, ali i vlade država regiona, da odmah pređu sa formalnih razmatranja na konkretne diplomatske i institucionalne mjere prema Evropskoj komisiji, uz zajednički i koordinisan nastup.

U saopštenju se dodaje da su se profesionalni drumski prevoznici po prvi put u potpunosti ujedinili u odbrani prava na rad i očuvanja lanaca snabdijevanja, te da, ukoliko do 26. januara 2026. godine ne dođe do konkretne reakcije, neće imati drugog izbora osim da preduzmu odlučne mjere radi zaštite svog sektora i funkcionisanja privrede.